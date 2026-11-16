Микровэн Mitsubishi, который называют уменьшенной Delica, сменит поколение в 2027 году

Компания Mitsubishi собирается провести полную смену поколения микровэна eK Cross, который в Японии многие называют уменьшенной копией Delica D:5. Машина должна сохранить актуальный внешний облик, но стать заметно современнее как с точки зрения экстерьера, так и интерьера, а также избавиться от мягкой гибридной системы.

Актуальный Mitsubishi eK Cross дебютировал в марте 2019 года. Автомобиль построен на общей с Nissan Dayz платформе и относится к японскому классу кей-каров. В августе 2026 года модель получила небольшое обновление, однако ее базовый дизайн остался прежним.

Родственные eK Space и Delica Mini прошли полноценную модернизацию еще в октябре 2025-го. Теперь очередь дошла до eK Cross: его новое поколение, как сообщает японская пресса, представят летом следующего года.

Если верить первым неофициальным рендерам, внешность автомобиля продолжит развивать фирменную концепцию Mitsubishi Dynamic Shield.

Популярный микровэн получит узкие светодиодные дневные ходовые огни вдоль передней части капота и вертикальные основные фары. Крупная черная решетка радиатора приобретет горизонтальную компоновку, а серебристые декоративные элементы по ее краям и нижняя защитная накладка придадут передку более массивный вид.

Квадратный силуэт кузова сохранится, но боковые линии переработают. Ожидаются двухцветное оформление, восходящая линия остекления и защитные накладки из полимерного материала на бамперах. В результате eK Cross должен стать визуально ближе к внедорожникам, хотя останется компактным городским автомобилем.

Габариты, вероятно, останутся в пределах японского класса кей-каров: около 3395 мм в длину, 1475 мм в ширину и 1645 мм в высоту. Колесная база составит примерно 2495 мм. Для сравнения, нынешняя модель имеет высоту 1650 мм в переднеприводном исполнении и 1670 мм с полным приводом.

Главным техническим новшеством станет изменение в составе силовых установок. Машина уже лишилась мягко-гибридной системы в атмосферной модификации, а с новым поколением избавится от нее и в турбированных версиях. Таким образом, у нового Mitsubishi eK Cross не будет электромотора и отдельной тяговой батареи во всех исполнениях.

Вместо этого инженеры намерены повысить эффективность 660-кубового трехцилиндрового двигателя, уменьшить внутреннее трение и оптимизировать работу вариатора. Ожидаемая мощность атмосферной версии составит около 52 л.с., а турбированной – примерно 64 л.с. Для трансмиссии также прогнозируется ступенчатый режим имитации переключений, который должен сделать разгон более привычным для водителя.

Отказ от мягкого гибрида не обязательно приведет к ухудшению экономичности. Для нового eK Cross прогнозируется расход 4,2 литра в атмосферной модификации с передним типом привода, примерно 4,5 литра в турбированной 2WD-версии и менее 5 литров в полноприводном исполнении.

Не менее серьезные перемены могут произойти в салоне машины. Одним из потенциальных новшеств может стать объединение 12,3-дюймового мультимедийного экрана с 7-дюймовой цифровой комбинацией приборов.

Также для модели могут предусмотреть более продвинутую версию комплекса MI-PILOT, отвечающего за помощь водителю на автомагистралях.

Сколько будет стоить машина, пока неизвестно, но японские СМИ прогнозируют для этой модели базовую цену около 1,9 миллиона иен. При пересчете на российскую валюту по сегодняшнему курсу это будет около 985 тысяч рублей.

Одновременно с этим Mitsubishi работает над оригинальной Mitsubishi Delica, которая должна сменить поколение, вместе с которым получив индекс D:6, угловатый дизайн, электрическую систему 4WD и подключаемую гибридную силовую установку PHEV.