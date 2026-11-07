Новый Mitsubishi Pajero показали с заводским «кенгурятником» и другими внедорожными аксессуарами

Внедорожник Mitsubishi Pajero нового поколения был представлен в начале сентября и сейчас готовится к запуску официальных продаж. Одним из ключевых рынков для этой модели является Австралия, где для нее собираются предложить заводской комплект аксессуаров для защиты кузова от повреждений и поездок по бездорожью. Как будет выглядеть машина с такими «доспехами», накануне показал местный офис японского автопроизводителя.

В список оснащения внедорожника войдут передние защитные дуги нескольких типов, включая варианты с дополнительными боковыми элементами и без них. Покупателям предложат черные и полированные исполнения. Также будут предусмотрены защита фар, прозрачные, тонированные и матово-черные накладки на капот со встроенной эмблемой Pajero.

Для поездок по сложным маршрутам подготовлены шноркель, защита днища, боковые защитные планки, багажник на крыше и крепление для лебедки. В перечне дополнительного оборудования значатся круглые фары дальнего света и светодиодная балка. Для буксировки предусмотрят несколько вариантов фаркопов, включая распределительное сцепное устройство, а также необходимые электрические жгуты и проводку для тормозов прицепа.

Утверждается, что разработка аксессуаров началась еще в начале 2022 года, то есть за много до появления Pajero нового поколения. Mitsubishi Motors Australia работала над проектом совместно с головным офисом MMC в Японии. Инженеры заранее учитывали расположение проводки, точки крепления и особенности конструкции внедорожника, чтобы дополнительное оборудование можно было устанавливать без серьезных изменений автомобиля.

Не забыли в австралийском офисе Mitsubishi и о буксировочных возможностях машины. Для нового Pajero был предусмотрен оригинальный контроллер тормозов прицепа австралийской компании Redarc. Штатного встроенного контроллера, аналогичного тому, что установлен в Ford Everest или дизельного GWM Tank 500, с которым автомобилю предстоит конкурировать, у внедорожника нет.

Кроме того, в Mitsubishi доработали конструкцию кузова и места установки фаркопа, включая усиление рамы. Благодаря этому Pajero сможет использовать не только стандартное сцепное устройство с 50-миллиметровым шаром, но и распределительный фаркоп, востребованный в Австралии при буксировке тяжелых жилых прицепов.

Согласно заявленной автопроизводителем информации, после установки защитной дуги или бампера-кенгурятника системы безопасности Pajero должны продолжать работать в штатном режиме.

В их число входит предупреждение о поперечном движении на слепых перекрестках и при выезде с прилегающих территорий. На пикапе Mitsubishi Triton при установке передней защитной дуги аналогичную систему для сравнения приходится отключать из-за помех для датчиков.

Сколько будет стоить весь комплект доработок для внедорожника пока не объявлено.

Между тем, ранее выяснилось, что спецверсия Mitsubishi Pajero Ralliart, если ей дадут «зеленый свет», может не ограничиться стандартным турбодизельным мотором. Кроме того, стало известно, что этот внедорожник уже начал переманивать покупателей у Toyota Land Cruiser.