Уходящий Mitsubishi Delica D:5 назвали «Автомобилем года» в Японии

Mitsubishi готовится завершить историю модели Delica D:5 – автомобиля, который сочетает в себе качества минивэна и внедорожника. Машина должна получить сменщика в ближайшие годы и сильно измениться визуально и технически. А пока продажи уходящей «Делики» бьют рекорды, в то время как японские организации присуждают этой модели всевозможные награды.

Накануне отличилась RJC – японская некоммерческая организация, объединяющая автомобильных исследователей и журналистов. Ее специальная премия присуждается отдельно от главного приза в категории местных автомобилей. И, согласно выпущенному пресс-релизу, в грядущем 2027 году она будет присвоена Mitsubishi Delica D:5.

Жюри премии выделило практичность этой модели, а также его внедорожные возможности. Звание «Автомобиль года 2027» автомобиль также получил за любовь со стороны покупателей и рекордные продажи на своем 20-м году присутствия на рынке.

Напомним, нынешняя Delica D:5 дебютировала в январе 2007 года. В 2013 году в линейке появилась версия с экономичным дизельным двигателем, а в 2019-м автомобиль примерил обновленную внешность и улучшенные системы безопасности.

Последней крупной модернизацией машины стало начало 2026 года, когда «Делика» получила ряд внешних изменений, а также обзавелась фирменной системой полного привода Mitsubishi S-AWC (Super All-Wheel Control). У водителя появилась возможность выбора четырех режимов движения: ECO, NORMAL, GRAVEL и SNOW.

Перед уходом модели с рынка на нее был отмечен ажиотажный спрос. Так, согласно официальной статистике компании, за 2025 финансовый год, охватывающий период с апреля 2025 по март 2026, в Японии было реализовано 26 тысяч 379 экземпляров Delica D:5, что стало абсолютным рекордом с момента появления этой модели на местном рынке.

Что касается следующей генерации минивэна, то она должна получить индекс D:6 и появиться в продаже в период между 2027 и 2028 годами. От автомобиля ждут кардинального пересмотра внешности, а также более современного и продвинутого интерьера.

Еще одним важным новшеством новой «Делики» может стать появление подключаемой гибридной системы, которая, по предварительной информации, составит пару полностью электрической модификации модели.

Между тем, как недавно сообщал Дейли-Мотор, новую Mitsubishi Delica могут начать собирать в Китае в леворульном исполнении под именами Delion или Deligo.