Японская компания KUHL представила проект доработки нового Toyota Land Cruiser FJ. По задумке тюнеров, внедорожник получит укороченные бамперы, увеличенный дорожный просвет и массивные колесные диски, а также ряд других крупных изменений.

Напомним, внедорожник Toyota Land Cruiser FJ вошел в семейство «Ленд Крузер» в 2026 году. Модель получила рамную конструкцию, угловатый кузов и более компактные размеры по сравнению со старшими представителями серии. Ее длина составляет 4575 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1960 мм, колесная база – 2580 мм. Салон рассчитан на пять человек.

Новые проекты KUHL, в основу которых лег этот автомобиль, получили названия Basic Lift-Up и IRON BUILD. Его разработчики вдохновлялись внешним видом стальных внедорожных конструкций и подготовили несколько вариантов оформления Land Cruiser FJ.

На опубликованных компьютерных изображениях автомобиль показан как с привычными квадратными фарами, так и с новыми круглыми элементами оптики.

Главная «фишка» обвеса – значительно укороченные передний и задний бамперы. Спереди предусмотрена плоская конструкция с круглыми воздухозаборниками и защитной пластиной с вертикальным отверстием. Это конструктивное решение увеличивает пространство вокруг колес и позволяет устанавливать шины большего диаметра. Задний бампер получил поднятые по краям секции, открывающие большую часть протектора задних колес.

Дополнительно для Land Cruiser FJ можно будет заказать стальной передний бампер со светодиодными балками, задний спойлер с декоративными накладками и четырехтрубную выхлопную систему с диаметром патрубков около 90-100 мм.

Несмотря на то, что детали комплекта доработок еще не показаны вживую, цену на них KUHL уже раскрыл. В варианте Basic Lift-Up, в который войдут 18-дюймовые диски VERZ-WHEELS KROSS VK01, шины Dunlop с белыми надписями и проставки ACC, увеличивающие клиренс машины на 25 мм, стоимость боди-кита составит 131 тысячу 230 иен или примерно 67 тысяч рублей.

Более продвинутый комплект IRON BUILD обойдется заказчикам в 282 тысячи 230 иен (около 145 тысяч рублей по текущему курсу) и включит в себя, дополнительно к первому варианту, укороченные передний и задний бамперы, которые пока находятся в разработке.

Напомним, ранее Дейли-Мотор писал о том, что в Японии Toyota Land Cruiser FJ проверили на асфальте и бездорожье, а также оценили его двигатель с точки зрения мощности и ресурса.