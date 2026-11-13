Mitsubishi готовит новую Delica D:6 с квадратным кузовом, электрическим полным приводом и системой PHEV

Неофициальный цифровой рендер новой Mitsubishi Delica D:6 (2027)

Популярный минивэн Mitsubishi Delica приближается в своем нынешнем поколении к 20-летнему юбилею, и в последнее время внимание поклонников марки переключается на его преемника.

Накануне независимые дизайнеры представили компьютерные рендеры шестой генерации этой модели, которая может получить приставку D:6. Среди главных прогнозируемых изменений – совершенно новая внешность, подключаемая гибридная установка и электрический полный привод мощностью около 300 л.с.

Актуальная Delica D:5 дебютировала в январе 2007 года. Автомобиль прославился тем, что сочетает в себе просторный трехрядный салон, удобные сдвижные двери и внедорожные возможности, благодаря которым пользуется популярностью у любителей путешествий и активного отдыха. В начале этого года минивэн был обновлен, после чего его продажи (в первом полугодии 2026 финансового года) установили новый рекорд.

Впрочем, это вряд ли продлится долго. Базовая конструкция машины из начала 2000-х сильно устарела, поэтому «Делики» срочно требуется крупная модернизация по типу нового поколения.

Неофициальный цифровой рендер новой Mitsubishi Delica D:6 (2027)

Судя по виртуальной версии Delica D:6, которую показали японские независимые дизайнеры, автомобиль может сохранить характерный квадратный силуэт, но получить совершенно новую переднюю часть. Верхняя секция будет оформлена закрытой решеткой радиатора в цвет кузова. По бокам расположатся крупные L-образные светодиодные дневные ходовые огни, а ниже – горизонтальные световые элементы.

Передний бампер отличится большим воздухозаборником. Массивные колесные арки и прямые линии боковин подчеркнут внедорожный характер автомобиля, а крупные окна и высокая прямая крыша должны обеспечить просторный салон, необходимый семейным покупателям.

В этом проекте инженеры Mitsubishi, скорее всего, будут опираться на концепт-кар D:X Concept, представленный на выставке JMS в Токио в 2023 году (на изображении выше). Он объединял в себе подключаемую гибридную установку PHEV с фирменной системой полного привода S-AWC.

Главные изменения в машине ждут по части силовой установки. Актуальная Delica D:5 оснащается 2,2-литровым четырехцилиндровым турбодизелем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Для ее преемника инсайдеры прогнозируют подключаемую гибридную систему на базе 2,4-литрового бензинового двигателя, знакомого по семейству Outlander PHEV, и двух электромоторов – переднего и заднего.

Потенциальная мощность силовой установки может достигнуть 300 лошадиных сил, а электрический полный привод в связке с системой S-AWC обеспечит более эффективное распределение тяги между осями, в теории улучшив поведение машины как на асфальте, так и на снегу и грязи.

Запас хода машины исключительно на электротяге может составить от 80 до 100 километров, а к тяговой батарее автомобиля можно будет подключать внешние электроприборы (для кемпинга или ночевок на природе).

Все эти изменения могут оказать серьезное влияние на цену автомобиля. После обновления Mitsubishi Delica D:5 стоит в Японии от 4 миллионов 510 тысяч иен до 4 миллионов 944 тысяч 500 иен (примерно 2,3 – 2,6 миллиона рублей). В поколении D:6 ее стоимость может расположиться в диапазоне от 5,8 до 7 миллионов иен (около 3 – 3,6 миллионов рублей).

Премьера новой «Делики» может состояться до конца 2027 года.

Тем временем недавно стало известно, что новую Delica D:6 могут начать собирать в Китае под именами Delion или Deligo.