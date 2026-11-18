Ural Neo 500. Фото: uralneo.com

ИМЗ вывел в продажу новый мотоцикл Ural Neo 500. Одним из главных рынков сбыта стали Штаты, где местные дилеры уже начали распаковывать первые поступившие в их распоряжение экземпляры модели. Вместе с тем был раскрыт их ценник.

За базовый Neo 500 в США будут просить без малого 14 тысяч долларов или примерно 1 миллион 100 тысяч рублей по текущему курсу. Но это чистая цена без учета дополнительных расходов, которые в любом случае лягут на плечи покупателя.

Так, к примеру, как мы рассказывали ранее, местные мотосалоны попросят 595 долларов за оформление документов на мотоцикл, еще 1250 долларов придется заплатить за доставку и 995 долларов за сборку. В конечном счете на круг базовая цена нового Ural Neo 500 может достигнуть 16 тысяч 839 долларов даже без учета налогов и сборов на постановку мотоцикла на учет или примерно 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Как известно, сейчас ИМЗ не продает свою современную линейку мотоциклов в России и сосредоточен на зарубежных рынках. Несколько лет назад предприятию пришлось частично передислоцироваться в Казахстан, чтобы избежать санкций, но впоследствии выпуск моделей и там был приостановлен.

Ural Neo 500. Фото: uralneo.com

Спасать компанию было решено выпуском совершенно новой модели, которую будут собирать даже не в странах СНГ, а в Китае. Для этого ИМЗ вступил в коллаборацию с местным производителем Yingang. Именно его модель SUV500 и легла в основу нового Ural Neo 500, но, разумеется, с рядом доработок.

Выпуск «пятисотого» начали еще в начале этого года, после чего модель отправилась покорять первый рынок сбыта – японский. Сейчас же для нового «Урала» пришло время показать себя на куда более крупном и перспективном рынке США, фактически под который ИМЗ работал всю свою современную историю.

Несмотря на китайские корни, в Ural утверждают, что пересмотрели порядка 80 процентов конструкции Neo 500. К примеру, рама и вилка мотоцикла были серьезно усилены, а тормоза, сцепления и электронная часть – полностью заменены.

Приводит в движение новинку 446-кубовый четырехтактный двигатель Zonsen с двумя параллельно расположенными цилиндрами, жидкостным охлаждением и системой последовательного впрыска топлива. Его мощность составляет 35 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии предложена 5-скоростная «механика». Мотор вращает исключительно заднее колесо.

Ural Neo 500. Фото: uralneo.com

Когда новый Ural Neo 500 появится в продаже в России – пока неизвестно. На официальном сайте ИМЗ висит плашка: «скоро в продаже».

Скорее всего, гораздо раньше ИМЗ «зашевелятся» параллельные импортеры, которые начнут ввозить сюда такие мотоциклы напрямую из Китая неофициально. И, вероятно, за счет этого стоить они будут даже дешевле, чем в тех же Штатах.