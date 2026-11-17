На дорогах Южной Кореи заметили замаскированный прототип Kia Sportage следующего поколения. Благодаря включенным стоп-сигналам на тестовом автомобиле впервые удалось рассмотреть особенности задней оптики, которая станет одним из главных отличий модели от родственного Hyundai Tucson. Также ожидается расширение гибридной линейки и появление версии с возможностью подзарядки от внешней сети.

Машина была замечена фотошпионами во время движения по мокрой дороге. Несмотря на плотный черный камуфляж, задние фонари хорошо просматривались при включении стоп-сигналов. Их характерной особенностью является L-образная форма: световые элементы вытягиваются горизонтально от углов кузова, а затем изгибаются вниз.

По сравнению с нынешним Sportage с его острыми фонарями в форме бумеранга новая оптика выглядит более лаконично. Номерной знак расположен в нижней части заднего бампера.

Еще одна хорошо заметная деталь – дополнительный стоп-сигнал над задним стеклом. У нового Sportage он выполнен в виде длинной горизонтальной полосы, занимающей значительную часть верхней кромки стекла. У соплатформенного Hyundai Tucson, сменившего поколение в этом году, используется более короткий дополнительный стоп-сигнал.

Кроме того, прототип нового «Спортейджа» примерил черные многоспицевые колесные диски. Боковая часть кузова пока скрыта камуфляжем, но общие пропорции автомобиля напоминают силуэт родственного Tucson.

Ранее Дейли-Мотор сообщал, как автомобиль может выглядеть без камуфляжа. Цифровые рендеры машины опубликовали независимые дизайнеры, судя по которым машина может получить более угловатый кузов, напоминающий большой 5-метровый кроссовер Kia Telluride.

Неофициальный цифровой рендер нового Kia Sportage

В моторной гамме следующего Sportage ожидается усиление роли электрифицированных модификаций. На внутреннем рынке Южной Кореи, по предварительным данным, сохранится 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель.

На глобальных рынках основным вариантом должен стать гибрид, а дополнительно покупателям предложат подключаемую гибридную версию PHEV. Ее запас хода исключительно на электротяге может составить около 100 км.

Официальная премьера новой генерации Kia Sportage должна состояться в течение 2027 года. Впоследствии этот кроссовер должен добраться и до российского рынка, но, скорее всего, его ввоз, как и сейчас, будет проходить по неофициальным каналам.