Toyota выпустит обновленный дизельный Land Cruiser 250 в ответ на угрозу от нового Mitsubishi Pajero

Toyota готовится возобновить продажи дизельного Land Cruiser 250 в Японии после продолжительной паузы и попутно обновить этот внедорожник, которому уже навязывает конкуренцию возрожденный Mitsubishi Pajero. Модернизированный «двухсот пятидесятый» может дебютировать на родине уже в декабре этого года.

Land Cruiser 250 был обновлен на японском рынке этой весной, но модернизация затронула исключительно бензиновую версию, в которой добавились новые системы безопасности и комфорта. Кроме того, автомобили дооснастили электрорегулировками водительского и пассажирского кресел, памятью настроек водительского сиденья и противоугонными функциями.

Палитра цветов была расширена новым песочным оттенком, который ранее предлагался только для спецверсии машины First Edition, а черный цвет кузова был заменен на особый Neutral Black. Кроме того, за дополнительную плату для внедорожника стали предлагать круглые светодиодные фары.

После обновления цена бензинового Toyota Land Cruiser 250 увеличилась более чем на 300 тысяч иен, достигнув отметки в 5 миллионов 779 тысяч 400 иен (около 3 миллионов рублей по текущему курсу).

Сейчас этот внедорожник ждет очередная модернизация, которая на этот раз затронет его дизельный вариант, прием заказов на который до сих пор приостановлен. Возобновить продажи «тяжелотопливного» LC 250 в Японии собираются уже 14 декабря.

Ожидается, что дизельный «двухсот пятидесятый» получит большую часть обновок бензиновой версии.

Комплектация VX, по предварительным данным, будет дополнительно оснащаться премиальной аудиосистемой JBL с 14 динамиками, в то время как варианты GX и ZX, по слухам, в первую очередь доработают для соответствия действующим нормативным требованиям.

После модернизации стоимость дизельного внедорожника может увеличиться на 500 тысяч иен, достигнув в базовой версии 5 миллионов 500 тысяч иен или около 2,8 млн российских рублей.

Инсайдеры из Японии пишут, что Toyota ускорила обновление дизельного Land Cruiser 250 на фоне угрозы со стороны нового Mitsubishi Pajero, который выходит в продажу в «Стране восходящего солнца» уже 17 декабря. На данный момент компания уже собрала более 5 тысяч 500 предварительных заказов на этот автомобиль, превысив собственный годовой план продаж.

Возрожденный внедорожник Mitsubishi, напомним, будет комплектоваться исключительно дизельным турбомотором 4N16 рабочим объемом 2,4 литра, мощность которого составит до 204 лошадиных сил.

Главным конкурентом для него в Японии видят как раз дизельный Toyota Land Cruiser 250.

Тем временем, недавно стало известно, что к премьере также готовится Toyota Land Cruiser 400.