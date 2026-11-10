Новый Mitsubishi Pajero проверили на мокрой трассе: внедорожник удивил тишиной и управляемостью

Mitsubishi Pajero вернулся в продажу после длительного перерыва, начавшегося в Японии в сентябре 2019 года, а за границей в 2021-м. Внедорожник сильно поменялся в сравнении с предшественниками как с точки зрения дизайна, так и оснащения. Но если предыдущий Pajero было сложно назвать на 100 процентов комфортным и остро управляемым автомобилем, то в его новой версии инженеры Mitsubishi, похоже, добились большого прогресса.

Накануне японский журнал Motor-Fan поделился впечатлениями от испытаний нового Pajero на дождливой гоночной трассе, раскрыв его сильные стороны.

Первый тест-драйв нового «Паджеро» для представителей японской прессы состоялся в сентябре, еще до официального запуска модели. Местом испытаний выбрали гоночную трассу в лесном массиве Содегаура в японской префектуре Тиба. Хотя асфальтовый трек не позволяет полноценно оценить внедорожные возможности Pajero, он дал возможность проверить поведение машины на высокой скорости и в сложных погодных условиях.

По словам журналистов, которым удалось испытать машину, одним из главных впечатлений от нее стала шумоизоляция. Под капотом внедорожника установлен знакомый по пикапу Mitsubishi Triton 2,4-литровый турбодизель 4N16, но в исполнении G2. В сравнении с версией G1, применяемой в пикапе L200/Triton, двигатель получил улучшенные показатели выбросов и топливной экономичности.

Дизельный мотор сохранил характерное звучание, однако в салоне нового Pajero, по субъективному мнению тестировщиков, оно заметно тише, чем в том же L200/Triton или даже Nissan Caravan, где также используется агрегат 4N16.

Существенную роль в акустическом комфорте внутри нового Mitsubishi Pajero, скорее всего, играют дополнительные меры шумоизоляции, кроме лобового стекла, двойное звукоизолирующее покрытие получили все четыре боковых окна. Даже во время сильного дождя, который сопровождал испытания машины, в ее салоне почти не были слышны удары капель по крыше и шум воды из-под всесезонных покрышек.

Еще интереснее машина повела себя в динамичном режиме езды. Как пишет Motor-Fan, на мокром асфальте внедорожник продемонстрировал устойчивость и комфорт, сопоставимые с современными премиальными моделями.

Жесткая задняя ось удивляет неожиданно мягким сцеплением с покрытием, а рулевое управление отличается точностью и хорошей маневренностью. Даже при ограниченном сцеплении всесезонных шин автомобиль сохранял контроль над траекторией на умеренной скорости.

Столь существенные отличия в комфорте и поведении нового Mitsubishi Pajero на трассе в сравнении с соплатформенным пикапом L200/Triton, скорее всего, обусловлены тем, что его рама существенно отличается от основы пикапа. Она получила больше поперечных элементов увеличенной толщины. Вместо задней рессорной подвески, применяемой на Triton, установлена конструкция с винтовыми пружинами и новой пятирычажной системой.

Полный привод во многом унифицирован с L200/Triton, но в случае Pajero его дополнила система S-AWC. Она использует управление вектором тяги посредством тормозных механизмов и помогает автомобилю сохранять устойчивость на скользком покрытии.

Напомним, продажи Mitsubishi Pajero в Японии начнутся 17 декабря. Стартовая цена автомобиля составит 6 миллионов 193 тысячи иен, что эквивалентно сумме примерно в 3,2 миллиона российских рублей.