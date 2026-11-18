В сети появились фотографии загадочного замаскированного автомобиля Mazda. По своим пропорциям он напоминает небольшой кроссовер и может оказаться CX-3 следующего поколения. Ожидается, что новинка дебютирует в 2027 году и займет место Mazda2 в начальной части модельного ряда японской марки.

Mazda CX-3 впервые представили в 2014 году. Компактный кроссовер построили на платформе Mazda2, с которой он разделил ряд технических решений.

На опубликованных в интернете снимках автомобиль, который может оказаться новой генерацией CX-3, практически полностью закрыт серебристым чехлом. Рассмотреть его внешность не удается, однако по очертаниям кузова можно предположить, что речь идет о компактном SUV.

Машина заметно ниже расположенной рядом Mazda CX-5, а ее общие пропорции соответствуют небольшому городскому кроссоверу. Впрочем, точно установить модель по этим фотографиям пока невозможно. Сама Mazda не раскрывала ни дизайн новинки, ни ее технические характеристики.

Ранее компания сообщала о планах выпустить новое поколение CX-3 в 2027 году. Производство собираются наладить в Таиланде, откуда автомобили будут отправлять в Японию, страны АСЕАН и другие регионы мира. Это указывает на более широкие экспортные планы Mazda в отношении компактной модели.

Главное изменение коснется ее положения в линейке бренда. Следующая CX-3 должна стать не просто очередной генерацией нынешнего кроссовера, а базовой моделью Mazda, которая заменит Mazda2.

Длина машины должна составить 4,3 метра, ширина – 1,8 метра, а высота – 1,5 метра. Расстояние между осями достигнет 2,6 метров. Таким образом, автомобиль окажется крупнее своего предшественника, а значит, в том числе вместительнее.

Неофициальная цифровая визуализация дизайна новой Mazda CX-3

Какими двигателями собираются комплектовать младшего брата CX-5, пока также неизвестно. Ранее инсайдеры предполагали, что под капотом нового CX-3 расположатся полуторалитровые бензиновые «тройки» и турбодизели, которые может дополнить система «мягкого» гибрида, реализованная довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора.

Кроме того, ходили слухи о гибридной системе на базе роторного двигателя, который будет вырабатывать электроэнергию для движения. В качестве его характеристик называли цифры около 170 л.с. мощности и 260 Нм крутящего момента при запасе хода порядка 110 км.

Когда кроссовер появится в продаже, его основным конкурентом должен стать Toyota Yaris Cross.