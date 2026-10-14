Mitsubishi может выпустить новый вседорожник Pajero iO размером с Outlander: конкурент Toyota RAV4 и Kia Sportage

Возрождение Mitsubishi Pajero спровоцировало спекуляции на тему возвращения двух других младших моделей, которые продавались в прошлом параллельно с оригинальным флагманским внедорожником компании.

По новой информации, раскрытой японской прессой, Mitsubishi рассматривает возможность интеграции семейства Pajero в высококонкурентный сегмент компактных SUV. Одной из таких новинок может стать автомобиль с брутальным дизайном и гибридной силовой установкой, ориентированный на поездки по бездорожью, который по габаритам окажется схож с Outlander.

Ожидается, что автомобиль будет рассчитан на активный отдых и составит конкуренцию моделям класса Toyota RAV4 и Kia Sportage. Дебют вседорожника предварительно намечен на 2028 год.

В качестве названия для машины рассматривается Pajero iO или Pajero Mini. Внешность новинки, если верить слухам, будет выдержана в более брутальном стиле. В оформлении кузова предполагается использовать прямые линии, крупную решетку радиатора и защитную пластину в нижней части переднего бампера.

Оптика автомобиля может получить разделенную конструкцию. Узкие дневные ходовые огни будут сочетаться с вертикальными светодиодными элементами по краям решетки радиатора. Такое оформление должно подчеркнуть внедорожный характер автомобиля и визуально связать его с новым дизайнерским направлением оригинального Pajero, представленного в начале сентября этого года.

В отличие от того же Outlander, новый вседорожник Mitsubishi, имеет шансы получить рамную конструкцию. Если это произойдет, то машину можно будет активно использовать за пределами асфальтированых дорог, что станет ее главным приемуществом перед потенциальными конкурентами от Toyota и Kia. В качестве силовой установки рассматриваются гибридные технологии, включая подключаемую гибридную систему PHEV.

Ранее Дейли-Мотор сообщал о том, что в Mitsubishi рассматривали возможность возрождения модели Pajero iO, но не в качестве антагониста кроссовера Toyota RAV4, а для рамного внедорожника Suzuki Jimny Nomade. Кроме того, недавно публиковались рендеры, на которых классический Pajero был показан в утилитарном кузове, то есть в виде брата близнеца Mitsubishi L200/Triton.