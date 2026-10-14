Toyota Land Cruiser Prado простоял пять лет во дворе, но снова завелся

Toyota Land Cruiser обладает невероятной живучестью. О том, насколько крепкие это автомобили, ходят легенды. И, как показала эта история, большинство из них не являются выдумками. Toyota Land Cruiser Prado 2001 года простоял пять лет под открытым небом, пока его владелец откладывал ремонт неисправного двигателя.

За это время внедорожник покрылся грязью, оброс кустарником и лишился даже признаков ухоженного автомобиля. Однако эстонский специалист по восстановлению заброшенной техники Маркус Пеетсалу, ведущий свой канал на YouTube под ником Flexiny, решил проверить, способен ли старый дизель снова заработать.

Последний технический осмотр автомобиля состоялся в 2020 году. До поломки владелец использовал внедорожник ежедневно, а одометр к моменту восстановления показывал 516 тысяч 623 мили – около 831 тысячи километров. Однажды двигатель перестал запускаться, и машина отправилась на задний двор в ожидании ремонта. В итоге она простояла там около пяти лет.

Когда блогер добрался до внедорожника, тот стоял на четырех спущенных шинах и частично скрылся в зарослях. Зеленая окраска почти исчезла под толстым слоем пыли и грязи, а внутри салона успела появиться паутина. По внешнему виду автомобиль скорее напоминал кандидата на утилизацию, чем пациента, у которого есть шансы вернуться на дороги.

Специалист накачал колеса и вытащил Prado на прицеп. Затем приступил к осмотру моторного отсека. Под капотом находился 3-литровый четырехцилиндровый дизель 1KD-FTV с системой впрыска Common Rail D-4D и турбокомпрессором с изменяемой геометрией. Его заводские характеристики с завода составляли 163 л.с и 343 Нм крутящего момента.

В паре с двигателем работает четырехступенчатая автоматическая коробка передач, передающая тягу на все четыре колеса. Однако после многолетнего простоя до проверки этих узлов дело могло дойти лишь после восстановления работоспособности мотора.

Маркус начал с базовых операций: подготовил свежую порцию топлива и заменил аккумулятор. Также он установил другой топливный насос, заимствованный у дизельного двигателя BMW M57 объемом 3 литра. При попытке запуска выяснилось, что стартер не работает. Дополнительная сигнализация продолжала пищать, поэтому ее пришлось отключить, чтобы она не мешала ремонту.

Двигатель проворачивался, но топливо не доходило до форсунок. После дальнейших манипуляций мотор все же запустился, однако почти сразу заглох, выбросив из выхлопной трубы облако темного дыма. Выяснилось, что шкив генератора заклинило. Блогер разблокировал его ударом молотка, после чего дизель снова заработал и позволил прокатиться на машине вокруг леса.

Дальнейшая судьба внедорожника пока не определена. Блогер не раскрыл, договорился ли он о том, что вернет «ожившую» машину ее прежнему владельцу, либо же выкупит ее под собственный проект. Сама история показательна тем, что классический внедорожник Toyota «старой школы» даже с внушительным пробегом и многолетним простоем не обязательно обречен оказаться на свалке.

Недавно Дейли-Мотор рассказывал о гораздо менее удачном случае, когда угнанный Corvette C7 случайно нашли на дне реки спустя шесть лет после пропажи. Шансы на восстановление этой машины выглядят близкими к нулю.