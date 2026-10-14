ДомойАвтоновости сегодняKia Picanto готовят к третьему рестайлингу: появились первые рендеры

Kia Picanto готовят к третьему рестайлингу: появились первые рендеры

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
около 1 мин. чтения

Вертикальные фары и черный бампер: как может измениться компактный Kia Picanto

Kia Picanto готовят к третьему рестайлингу: появились первые рендеры
Независимый рендер нового Kia Picanto

Kia работает над очередным рестайлингом своего самого компактного легкового автомобиля в линейке – Picanto. Хэтчбек, известный в Южной Корее как Morning, может пройти через третье по счету обновление в ближайшее время. Как он поменяется внешне, накануне спрогнозировали независимые дизайнеры.

Kia Picanto актуальной, третьей генерации, был представлен в 2017 году. Тремя годами спустя машина прошла через первое обновление, после чего в 2023-м автомобиль был модернизирован повторно. Несмотря на то, что жизненный цикл актуальной генерации модели уже давно подошел к концу, менять поколение этого субкомпакта корейцы, судя по всему, не собираются. Но это не значит, что хэтчбек останется совсем без доработок.

Kia Picanto готовят к третьему рестайлингу: появились первые рендеры
Независимый рендер нового Kia Picanto

Цифровые художники студии NYMammoth выложили серию рендеров, демонстрирующих потенциальные перемены во внешности Kia Picanto, который переживет рестайлинг уже в третий раз подряд.

Главным элементом обновления, судя по компьютерной визуализации, может стать передняя часть кузова. Дизайнеры предполагают использовать горизонтальные линии, которые визуально расширят автомобиль, а также вертикальные светодиодные фары с характерным рисунком в форме бумеранга.

ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ:
Kia Picanto готовят к третьему рестайлингу: появились первые рендеры
Слева – фото актуального Kia Picanto, справа – рендер обновленной версии

Передний бампер на рендерах выполнен в глянцево-черном цвете. В его конструкцию интегрированы датчики, а оформление нижней части передка должно придать хэтчбеку более современный вид. Общие пропорции автомобиля сохранятся, поэтому с точки зрения габаритов и форм-фактора машина останется прежней.

Изменений в технической части нового Picanto с учетом формата модернизации ждать не стоит. Нынешние компактные корейские 5-дверки комплектуются 1- и 1,2-литровыми бензиновыми моторами на 67 и 84 лошадиные силы. Ассистируют им 5-скоростная «механика» или автоматическая трансмиссия. Привод может быть только передним.

Корейский брат-близнец этой модели, хэтчбек Morning, также можно найти с литровым турбомотором на 100 лошадиных сил и АКПП. Вероятно, вся эта линейка двигателей станет прерогативой и новой модели.

Также можно ждать ряда небольших перемен по внутреннему убранству, но как конкретно изменится салон нового Picanto, пока неизвестно. 

Официальная премьера реформенной бюджетной корейской 5-дверки должна состояться до конца 2027 года.

Ранее Дейли-Мотор рассказывал о планах Kia сменить поколение популярного кроссовера Sportage, а также показывал, как может измениться в новой генерации минивэн Carnival.

Фото:NYMammoth

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

СВЕЖИЕ НОВОСТИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+