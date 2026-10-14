Kia Picanto готовят к третьему рестайлингу: появились первые рендеры

Независимый рендер нового Kia Picanto

Kia работает над очередным рестайлингом своего самого компактного легкового автомобиля в линейке – Picanto. Хэтчбек, известный в Южной Корее как Morning, может пройти через третье по счету обновление в ближайшее время. Как он поменяется внешне, накануне спрогнозировали независимые дизайнеры.

Kia Picanto актуальной, третьей генерации, был представлен в 2017 году. Тремя годами спустя машина прошла через первое обновление, после чего в 2023-м автомобиль был модернизирован повторно. Несмотря на то, что жизненный цикл актуальной генерации модели уже давно подошел к концу, менять поколение этого субкомпакта корейцы, судя по всему, не собираются. Но это не значит, что хэтчбек останется совсем без доработок.

Независимый рендер нового Kia Picanto

Цифровые художники студии NYMammoth выложили серию рендеров, демонстрирующих потенциальные перемены во внешности Kia Picanto, который переживет рестайлинг уже в третий раз подряд.

Главным элементом обновления, судя по компьютерной визуализации, может стать передняя часть кузова. Дизайнеры предполагают использовать горизонтальные линии, которые визуально расширят автомобиль, а также вертикальные светодиодные фары с характерным рисунком в форме бумеранга.

Слева – фото актуального Kia Picanto, справа – рендер обновленной версии

Передний бампер на рендерах выполнен в глянцево-черном цвете. В его конструкцию интегрированы датчики, а оформление нижней части передка должно придать хэтчбеку более современный вид. Общие пропорции автомобиля сохранятся, поэтому с точки зрения габаритов и форм-фактора машина останется прежней.

Изменений в технической части нового Picanto с учетом формата модернизации ждать не стоит. Нынешние компактные корейские 5-дверки комплектуются 1- и 1,2-литровыми бензиновыми моторами на 67 и 84 лошадиные силы. Ассистируют им 5-скоростная «механика» или автоматическая трансмиссия. Привод может быть только передним.

Корейский брат-близнец этой модели, хэтчбек Morning, также можно найти с литровым турбомотором на 100 лошадиных сил и АКПП. Вероятно, вся эта линейка двигателей станет прерогативой и новой модели.

Также можно ждать ряда небольших перемен по внутреннему убранству, но как конкретно изменится салон нового Picanto, пока неизвестно.

Официальная премьера реформенной бюджетной корейской 5-дверки должна состояться до конца 2027 года.

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