Новый Mitsubishi Pajero представлен официально: конкурент Toyota Land Cruiser Prado

Новое поколение Mitsubishi Pajero 2027

Mitsubishi представила новое поколение Pajero, которое должно вернуться на рынок в 2027 году в качестве крупного рамного внедорожника. Модель получила увеличенные размеры, семь мест, более дорогой интерьер и систему полного привода Super Select 4WD-II. Под капотом установлен 2,4-литровый турбодизель, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Новое поколение Pajero представлено спустя 20 лет после выхода предыдущей модели в 2006 году. В отличие от прежнего Pajero, новинка получила рамную конструкцию шасси, причем модель должна заменить сразу два автомобиля – Pajero и Pajero Sport. Производство организуют в Таиланде рядом с пикапом Triton, с которым внедорожник тесно связан. Продажи машины начнутся в конце марта 2027 года.

Внешность Pajero выполнена в новом дизайнерском стиле Mitsubishi, впервые показанном на модели Destinator. Кузов стал заметно более угловатым, а передняя и задняя части получили Т-образные световые элементы. В зависимости от комплектации внедорожник будет отличаться решеткой радиатора – предусмотрены варианты с горизонтальными планками и сотовым рисунком. Для модели также подготовлены два новых цвета – Armor Copper Metallic и Phantom Blue Metallic.

Новое поколение Mitsubishi Pajero 2027

Длина нового Pajero составляет 4920 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1910 мм, а колесная база достигает 2870 мм. По сравнению с предыдущим Pajero Sport автомобиль стал на 95 мм длиннее, на 110 мм шире и на 75 мм выше, а колесная база увеличилась на 70 мм. Для сравнения, размеры Toyota Prado составляют 4990×1980×1935 мм, а Ford Everest – 4940×1923×1841 мм.

Увеличение размеров коснулось и внедорожных характеристик. Передняя и задняя колея расширены до 1630 мм, дорожный просвет увеличен до 230 мм. Угол въезда вырос до 30,4 градуса, угол съезда – до 25,8 градуса, тогда как угол перелома уменьшился с 23,1 до 22,6 градуса. Правда масса автомобиля и его буксировочная способность пока не раскрыты.

Интерьер нового Mitsubishi Pajero 2027

В салоне сохранена трехрядная компоновка на семь мест, а для дорогих версий предусмотрена отделка цвета «верблюжий». Перед водителем расположены два 14,6-дюймовых дисплея – цифровая приборная панель и экран мультимедийной системы. Система «тройной панели Multi Meter» предлагает 16 вариантов оформления.

Для снижения уровня шума использовано акустическое остекление лобового и боковых стекол, а дополнительные звукоизоляционные материалы разместили под обшивкой, в приборной панели и дверях. В оснащение отдельных комплектаций входят система кругового обзора с фронтальной камерой, аудиосистема Yamaha с 12 динамиками, трехзонный климат-контроль и вентилируемые сиденья.

Основным двигателем станет 2,4-литровый четырехцилиндровый турбодизель. Его крутящий момент увеличен до 480 Нм против 430 Нм у предыдущей версии, а для работы системы используется AdBlue. Мощность двигателя Mitsubishi пока не раскрывает, хотя родственный Triton с этим агрегатом развивает 204 лошадиные силы.

Двигатель работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой Super Select 4WD-II. Она позволяет выбирать задний привод 2H, постоянный полный привод 4H, полный привод с блокировкой центрального дифференциала 4HLc и режим 4LLc с блокировкой и понижающей передачей.

Для разных условий предусмотрено семь режимов движения – Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand и Rock. Также Pajero получил восемь подушек безопасности, включая центральную, которая впервые появилась на автомобиле Mitsubishi.

Стоимость и полный перечень технических характеристик Pajero 2027 года Mitsubishi объявит ближе к началу продаж.

В перспективе несколько месяцев после официального запуска на внедорожник с большой долей вероятности начнут принимать заказы и в России, правда речь будет идти о завезенных по серым схемам машинах, которые будут стоить гораздо дороже, чем на официальных рынках сбыта.