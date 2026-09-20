Mitsubishi может возродить Pajero iO в ответ на Suzuki Jimny Nomade

Независимый рендер нового Mitsubishi Pajero iO

Mitsubishi рассматривает возрождение компактного внедорожника Pajero iO, который может занять нишу между Pajero Mini и новым Pajero. По информации японских СМИ, модель может получить брутальную внешность и 1,6-литровую гибридную силовую установку.

Оригинальный Mitsubishi Pajero iO появился в 1998 году как компактный внедорожник и преемник Pajero Junior. Модель длиной около 4 метров сочетала городскую эксплуатацию с внедорожными возможностями, а в отдельных версиях предлагалась система Super Select 4WD. Производство автомобиля завершилось в 2007 году на фоне роста популярности минивэнов.

Возрождение Pajero iO может расширить новое семейство внедорожников Mitsubishi. Японская пресса рассматривает будущую модель как соперника компактным автомобилям вроде Suzuki Jimny Nomade, однако окончательная концепция машины пока не раскрыта.

В публикациях инсайдеров есть разночтения даже по конструкции кузова. Одни источники называют будущий Pajero iO пятидверным автомобилем, другие пишут о возможной трехдверной версии.

Ожидается, что дизайн будет выдержан в современной стилистике Mitsubishi. Отдельные элементы внешности могут напоминать Delica Mini, включая оформление передней оптики (как на заглавном рендере). Предположительно, автомобиль получит горизонтальную решетку радиатора, нижнюю защитную накладку и черные элементы кузова, которые по задумке независимых дизайнеров должны подчеркнуть внедорожный характер модели.

Боковые части кузова могут получить устойчивые к царапинам элементы и декоративные панели. Для компактного SUV это должно сочетаться с практичностью и более выразительной внешностью.

Основой силовой установки, по данным японских СМИ, станет 1,6-литровая гибридная система, аналогичная той, что используется на Mitsubishi Xforce. Бензиновый двигатель развивает 107 л.с. и 134 Нм, а электромотор – 116 л.с. и 255 Нм. Заявленный средний расход топлива составляет около 4,1 литра на 100 км.

Ранее сообщалось, что компания рассматривает возможность расширения семейства Pajero на три автомобиля. На вершине расположится оригинальный классический рамный внедорожник, представленный в начале сентября, а между ним разместится две компактные модели. Одной из них, по слухам, как раз и может оказаться возрожденный Pajero iO.

Впрочем, пока руководство Mitsubishi ограничилось лишь публикацией тизеров своей будущей модельной линейки и название конкретных автомобилей, которые в нее войдут в будущем, не называло.