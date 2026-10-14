В Changan заявили об отсутствии у китайских автомобилей богатого дизайнерского наследия

Китайские автопроизводители пока не могут использовать исторические образы в дизайне автомобилей так же свободно, как европейские марки с многолетней историей. Об этом заявил Клаус Зициора, бывший руководитель дизайнерского подразделения Volkswagen Group, который сейчас работает глобальным советником генерального директора Changan Automobile.

Выступая перед журналистами на Парижском автосалоне, Зициора объяснил, что бренды Changan, Avatr, Deepal и Nevo пока только формируют собственную дизайнерскую идентичность. В отличие от Citroen, Peugeot и других европейских производителей, они не располагают большим количеством исторических моделей, к которым можно было бы обращаться при создании современных автомобилей.

По словам Зициоры, европейские марки могут переосмысливать удачные решения прошлых лет и возвращать узнаваемые элементы в новые модели. Китайским компаниям еще предстоит сформировать подобное наследие. Дизайнер допустил, что через 20 лет отдельные нынешние автомобили Changan могут стать образцами, к которым компания будет обращаться при разработке следующих поколений.

В качестве одного из главных преимуществ китайских автомобилей представитель Changan назвал соотношение цены и оснащения. По его оценке, этот подход отражается как во внешнем оформлении машин, так и в интерьере.

Заявление прозвучало на фоне возвращения ретростиля в европейский автомобильный дизайн. На Парижском автосалоне появились проекты, отсылающие к прошлому известных марок, включая концепт возрожденного Citroen 2CV и разработку Renault E-Space. Volkswagen также использует исторические мотивы: в новом электрическом внедорожнике ID. Tiguan предусмотрена цифровая приборная панель с оформлением, напоминающим решения Golf четвертого поколения.

При этом Changan уже давно работает за пределами Китая. Первый европейский дизайн-центр компании открылся в Турине в 2001 году. Позднее производитель создал дизайн-центр премиального бренда Avatr в Мюнхене, а в 2010 году организовал исследовательский центр в Ноттингеме, который впоследствии перенесли в Бирмингем.

Европейское подразделение Changan насчитывает около 800 сотрудников. В течение следующих трех лет производитель намерен увеличить штат до 1200 человек.

В России компания представлена официально помимо головного бренда суббрендами Avatr и Deepal, а субмарки Qiyuan и Kaicene привозят к нам по параллельному импорту. В 2027 году на рынок РФ может выйти суббренд Nevo.