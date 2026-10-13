Новый Subaru Levorg остаться без турбомотора и воздухозаборника на капоте

Независимый рендер нового поколения Subaru Levorg (2027)

В России Subaru знают в основном по модели Forester, но в Японии эта компания ассоциируется в том числе с универсалом Levorg. Сейчас все идет к его плановой смене генерации, которая может состояться уже во второй половине 2027 года. Какие изменения ждут автомобиль, накануне стало известно из публикаций в японской прессе.

Напомним, Subaru Levorg появился в 2013 году. Модель создавалась таким образом, чтобы сочетать в себе спортивные черты с практичностью семейного автомобиля. Второе поколение автомобиля было представлено в 2020 году, получив современное оснащение и турбированные моторы.

Что касается новой генерации Levorg, то его могут ждать крупные технические перемены. Основным кандидатом на роль силовой установки называют систему S. Она уже применяется на других моделях Subaru, включая Crosstrek, Forester и Levorg Layback. В ее состав входят 2,5-литровый оппозитный четырехцилиндровый двигатель и два электромотора. Бензиновый агрегат развивает 160 л.с. и 209 Нм, а электромоторы – до 119,6 л.с. и 270 Нм.

Гибридная система сочетается с механическим полным приводом, при котором передние и задние колеса связаны карданным валом. Благодаря этому Subaru может сохранить характерную для марки трансмиссию при переходе на электрифицированную силовую установку.

По одному из сценариев, Levorg следующего поколения полностью перейдет на гибридную силовую установку с индексом S, а нынешние турбированные двигатели объемом 1,8 и 2,4 литра уйдут из линейки. В таком случае универсал получит не только новую технику, но и заметно измененную переднюю часть кузова.

Независимый рендер нового поколения Subaru Levorg (2027)

Центральный воздухозаборник на капоте, давно ставший одной из узнаваемых особенностей Levorg, может исчезнуть в новой модели за ненадобностью, поскольку питаться автомобиль будет уже не от турбомотора, а от атмосферного силового агрегата.

Накануне в интернете появились первые компьютерные рендеры дизайна нового Subaru Levorg, на которых машина представлена без характерного центрального отверстия в капоте. Виртуальная машина получила низкий вытянутый кузов, более плоский капот, узкие фары и широкую решетку радиатора.

Как она будет выглядеть в реальности, станет известно примерно через год, когда должна состояться официальная премьера такого автомобиля.

Между тем, недавно Дейли-Мотор рассказывал, что Subaru Outback следующего поколения может оказаться брутальнее предшественника.