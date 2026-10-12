Mitsubishi может возродить Pajero iO, сделав из него антагониста Toyota RAV4

Независимый рендер возрожденного Mitsubishi Pajero iO (2028-2029)

С премьерой нового поколения внедорожника Mitsubishi Pajero в японской прессе начали ходить разговоры о расширении этого семейства дополнительными моделями. И неспроста. Ранее компания намекнула на планы по выпуску двух новых SUV, которые войдут в гамму Pajero. По слухам, среди них есть автомобиль Pajero iO, который может вернуться в строй вместе с Pajero Mini.

Напомним, Mitsubishi Pajero iO дебютировал в 1998 году и занял место между полноразмерным Pajero и компактным Pajero Mini. Модель сочетала сравнительно небольшие габариты с внедорожной конструкцией и выпускалась в нескольких вариантах кузова.

Как пишет японское издание Motor-Fan со ссылкой на собственные источники, потенциальный преемник Pajero iO должен занять промежуточное положение между полноценным рамным внедорожником и обычным городским кроссовером. По предварительным данным, он будет компактнее оригинального Pajero, но получит более выраженную внедорожную направленность, чем типичные модели с несущим кузовом, а в качестве его главного конкурента видят бестселлер Toyota RAV4.

Этот же портал опубликовал первое рендерное изображение такой машины (заглавная иллюстрация к этому материалу), показав, как она может выглядеть. Предварительное компьютерное изображение демонстрирует автомобиль с прямыми линиями кузова, крупной решеткой радиатора и передней частью, развивающей фирменную стилистику Mitsubishi Dynamic Shield. Узкие светодиодные фары сочетаются с вертикальными световыми элементами, а нижнюю часть переднего бампера прикрывает массивная защитная накладка.

Сбоку заметны горизонтальная линия остекления, расширенные крылья и крупные колесные арки с пластиковыми накладками. Таким образом визуальная сторона автомобиля предполагает внедорожный характер модели, а не только городскую направленность.

Предполагается, что технически будущая модель может заметно отличаться от старшего родственника. Новый Pajero построен на рамной платформе, разработанной на основе конструкции пикапа Mitsubishi Triton. В движение его приводит 2,4-литровый четырехцилиндровый дизельный двигатель с максимальным крутящим моментом 480 Нм, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

За распределение тяги отвечает система полного привода Super Select 4WD-II, дополненная комплексом управления динамикой S-AWC.

Для более компактного Pajero iO рассматривается другая архитектура – несущий кузов, позволяющий уменьшить массу автомобиля. В качестве силовой установки могут использоваться гибридная или подключаемая гибридная системы. Также есть основания полагать, что у машины будет электрическая система полного привода, реализованная посредством установки отдельного электромотора на задней оси.

Когда такой автомобиль будет представлен и выйдет в продажу, пока неизвестно, но в качестве ориентира инсайдеры называют период с 2028 по 2029 год.