Новый Mitsubishi Pajero показали в несуществующем утилитарном кузове

Независимый рендер пикап-версии Mitsubishi Pajero 2027

Новый Mitsubishi Pajero был представлен в начале сентября. Автомобиль удивил своим позиционированием как «роскошный внедорожник», особым дизайном и продвинутым современным оснащением. А теперь на его основе были созданы независимые концепт-арты, которые демонстрируют машину в новой для нее ипостаси – в виде автомобиля утилитарной направленности.

Рендерами пикапа Mitsubishi Pajero поделился известный в автомобильных кругах независимый художник «Theottle» из Малайзии. Дизайнер уже фантазировал на эту тему в 2021 году, но теперь, когда новый Pajero наконец-то официально дебютировал, ему удалось показать гипотетически возможный грузовик на базе этой модели гораздо точнее.

Разумеется, в оформлении внешнего облика виртуальной машины, показанной на концепт-артах, их автор опирался на внешний вид возрожденного внедорожника. У нового Pajero пикап на его базе унаследовал оформление передней части кузова, которая в деталях повторила оригинальный «рамник» с закрытым кузовом. Впрочем, без крупных изменений не обошлось, но все они сосредоточились в задней части машины.

Независимый рендер пикап-версии Mitsubishi Pajero 2027

Вместо традиционного закрытого багажного отделения 2-рядный автомобиль получил грузовую платформу. Задние фонари были срисованы с оригинального внедорожника, но бампер у пока существующего лишь в виде цифровых рендеров пикапа Pajero оказался все-таки собственным, уникальным со специальной подножкой для более легкого доступа внутрь.

Никакие технические подробности этого маловероятного к реализации проекта не приводятся. Вероятно, такой автомобиль мог бы полностью унаследовать техническое оснащение внедорожника, уместив под капотом заявленный для него 2,4-литровый турбодизельный мотор 4N16, для которого пока известен лишь показатель крутящего момента (480 Нм), но не максимальная мощность.

К слову, ранее в сети появились куда более правдоподобные для реализации рендерные изображения. Независимый дизайнер из Латинской Америки Kleber Silva (студия KDesignAG) воспользовался дизайном нового Mitsubishi Pajero и перенес его на родственный для него пикап L200/Triton, который сейчас также дожидается модернизации. Получилось неплохо. Предполагается, что такой автомобиль увидит свет уже в следующем или 2028 году.