Новый Mitsubishi Pajero Mini может выйти в продажу ближе к 2030 году

Независимый рендер нового Mitsubishi Pajero Mini (2030)

Mitsubishi Motors планирует расширить семейство Pajero и вывести на рынок несколько внедорожников разных размеров. Помимо флагманской рамной модели, компания рассматривает выпуск электрического автомобиля для конкуренции с Toyota RAV4 и компактного внедорожника, который продолжит идеи Pajero Mini. По предварительным оценкам, младшие модели могут появиться в 2028–2030 годах.

На мировой премьере нового Pajero 2 сентября 2026 года президент и главный операционный директор Mitsubishi Motors Кейсуке Кишиура назвал внедорожник флагманом всей автомобильной линейки. Он также обозначил планы по дальнейшему развитию семейства Pajero. Таким образом, модель должна стать не единственным автомобилем с этим названием, а вершиной расширяющейся серии.

Первым кандидатом на роль младшей модели станет внедорожник, рассчитанный на конкуренцию с Toyota RAV4. Его появление ожидается примерно в 2028–2029 годах. В отличие от нового Pajero, который построен на раме, разработанной на основе конструкции Mitsubishi Triton, новинка может получить несущий кузов и электрическую силовую установку.

Предполагается, что принадлежность к семейству Pajero потребует большего внимания к езде за пределами асфальта. Выход в сегмент, где представлены RAV4 и другие популярные кроссоверы, может помочь Mitsubishi укрепить позиции в одном из востребованных классов.

Еще одной новинкой семейства может стать компактный внедорожник, выход которого ожидается примерно в 2030 году. По предварительным сведениям, он будет ориентирован на формат японских кей-каров и получит 660-кубовый турбированный двигатель и полный привод. Разработчики могут сделать его внешность более внедорожной, а дорожный просвет – выше, чем у нынешнего Mitsubishi Delica Mini.

Официальное название компактной модели пока не определено. В качестве ориентира рассматривается Pajero Mini, который продавался в Японии с 1994 по 2012 год. Если проект получит серийное продолжение, новинка сможет занять место преемника небольшого внедорожника, сохранив его общую концепцию.

В результате Mitsubishi может сформировать трехуровневое семейство. На вершине останется полноценный рамный Pajero с дизельным двигателем, ниже расположится электрический внедорожник с несущим кузовом, а замкнет линейку компактная модель формата кей-кара. Кроме того, ожидается, что внедорожник Pajero Sport продолжит продаваться на отдельных зарубежных рынках, что расширит семейство в зависимости от региона.

Напомним, у Mitsubishi уже был опыт создания целой группы автомобилей вокруг Pajero. Помимо основной модели, компания выпускала Pajero Mini, Pajero Junior и Pajero iO, различавшиеся размерами и назначением. Теперь, похоже, японский автопроизводитель всерьез рассматривает возможность вернуться к этой стратегии, но с оглядкой на современный рынок SUV.