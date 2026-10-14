Экспедиционный автодом Kodiak 6x6: шесть ведущих колес и 18 квадратных метров жилого пространства

Спрос на кемперы на европейском авторынке по-прежнему очень высок, но в сегменте экспедиционных машин есть не так много предложений, как в массовом. Недавно этот список пополнился разработкой французской фирмы R Truck-France, которая создала брутальный автодом Kodiak 6×6, который предназначен для длительных путешествий вдали от цивилизации.

Kodiak 6×6 создавали около трех лет. В основе проекта лежит шасси Renault Trucks серии K с постоянным полным приводом на шесть колес. Длина автомобиля составляет 11 метров, ширина – 2,55 метра, высота – 3,99 метра. Полная масса достигает 26 тонн.

Под кабиной установлен 13-литровый шестицилиндровый дизельный двигатель мощностью 440 л.с. и крутящим моментом 2500 Нм. Он работает в паре с 12-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для движения по сложному рельефу предусмотрены блокировки дифференциалов на всех трех осях и дорожный просвет 515 мм.

Автомобиль оснащен шестью шинами Michelin размерностью 365/85 R20. Центральная система позволяет регулировать давление в шинах в зависимости от дорожных условий. На случай серьезного застревания предусмотрена задняя лебедка с тяговым усилием 10 тонн.

Расход топлива, заявленный производителем, составляет около 25 литров дизеля на 100 км. Два топливных бака вмещают в общей сложности 630 литров, что обеспечивает расчетный запас хода до 2500 км. Фактическое расстояние между заправками будет зависеть от нагрузки, маршрута и условий движения.

Жилой модуль установлен на специальной подрамной конструкции, которая должна компенсировать скручивание грузового шасси при движении по бездорожью. Толщина стеновых сэндвич-панелей составляет 70 мм, крыши – 90 мм, пола – 115 мм. Подобная конструкция рассчитана на эксплуатацию в сложных погодных условиях.

Внутри расположена жилая зона длиной 7,55 метра, площадью около 18 кв. метров и высотой потолка 2,05 метра. Для входа используется выдвижная лестница с шестью ступенями. Отделка включает светлую мебель, кожу, алькантару, износостойкие поверхности и роспись, выполненную художником из Тулузы.

В гостиной предусмотрен большой U-образный диван с панорамными окнами. При необходимости его можно превратить в дополнительное двуспальное место. Всего в кемпере четыре спальных места.

Кухонное оснащение соответствует уровню дорогого жилого интерьера. В него входят индукционная панель Siemens, комбинированная микроволновая печь с функцией приготовления на пару Miele, холодильник Liebherr с морозильной камерой, посудомоечная машина, автоматическая кофемашина Jura и кухонный прибор Thermomix. Для ухода за одеждой установлена стиральная машина с сушкой, рассчитанная на загрузку до 8 кг.

В отдельной спальне находится двуспальная кровать размером 180 × 200 см с матрасом Bultex и реечным основанием Froli. Панорамные окна расположены по обеим сторонам помещения. Для отдыха предусмотрены телевизор, акустическая система и места для хранения вещей.

Санузел оборудован отдельной душевой кабиной размером 90 × 80 см и просторной раковиной. Вместо обычного туалета используется сухая компостная система Separett. По заявлению производителя, ее можно использовать 15–20 дней без опорожнения.

Автономность обеспечивают резервуары для воды: бак чистой воды вмещает 1000 литров, бак сточных вод – 450 литров, а бойлер горячей воды рассчитан на 55 литров.

Электрическая система включает шесть солнечных панелей общей пиковой мощностью 3000 Вт и три литиевые батареи суммарной емкостью 600 А/ч при напряжении 25,6 В. Инвертор обеспечивает мощность до 8000 Вт. В качестве дополнительного источника энергии предусмотрен дизельный генератор мощностью 6000 Вт.

Централизованное управление Garmin контролирует отопление, кондиционирование, освещение и уровень топлива. Для связи в удаленных районах установлены спутниковая система Starlink и дополнительный маршрутизатор 4G/5G.

Внешнее оснащение включает багажные отсеки под жилым модулем, два полноразмерных запасных колеса, электрический подъемный механизм для оборудования, тент с углом раскрытия 270 градусов, дополнительные фары, компрессор и гидравлические опоры. Кабина водителя рассчитана на четырех человек и оснащена пневматической подвеской сидений и дополнительной шумоизоляцией.

Стоимость автодома уже объявлена. В базовой модификации цена кемпера составит порядка 700 тысяч евро (примерно 65,8 млн рублей по нынешнему курсу). Самая роскошная и укомплектованная версия обойдется заказчикам в 1,2 миллиона евро, что эквивалентно 113 миллионам рублей при пересчете на российскую валюту по курсу ЦБ на 14 октября.

Ранее Дейли-Мотор рассказывал о другом, гораздо более доступном автодоме из Европы, который базируется на шасси Mercedes-Benz Sprinter. Его главной «фишкой» является особая палатка на крыше.