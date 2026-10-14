Рестайлинговый Suzuki Swift: первое изображение и подробности

Независимый рендер обновленного Suzuki Swift (2027)

В модельной линейке компании Suzuki есть один компактный автомобиль, который пользуется очень высокой популярностью во всем мире. Более того, такие машины сейчас активно возят даже в Россию по схемам параллельного импорта. Причем в актуальной итерации, но вскоре у нас может появиться рестайлинговая версия этого хэтчбека.

По данным японского портала Carview.Yahoo, Suzuki может провести масштабное обновление компактного хетчбэка Swift в 2027–2028 годах. Ожидаются изменения внешности, доработка силовой установки и развитие систем безопасности.

Нынешний Swift оснащается новым 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем Z12E. Он развивает 82 л.с. и 108 Нм. В комплектациях Hybrid MX и Hybrid MZ мотор дополнен мягкой гибридной системой с интегрированным стартер-генератором.

По циклу WLTC переднеприводная версия с вариатором расходует 24,5 км/л (4,1 литра бензина на 100 км), а Hybrid MX с пятиступенчатой механической коробкой передач – 25,4 км/л (3,9 литра на 100 км). С учетом сравнительно недавнего появления двигателя серьезная модернизация, вероятно, будет связана с настройками системы сгорания топлива, трансмиссии и мягкого гибрида, а не с полной заменой силового агрегата.

Внешность автомобиля, по предварительным прогнозам, может измениться куда заметнее, чем техника. Ожидается переработка передней части с более острыми фарами, несколькими светодиодными элементами и увеличенной решеткой радиатора с сотовым рисунком. Эмблему Suzuki предполагается перенести с капота в центр решетки, а нижнюю часть бампера дополнить вертикальными декоративными элементами и серебристыми акцентами.

Общие пропорции 5-дверки останутся прежними, но сама машина за счет всего комплекта обновлений станет выглядеть более современно и спортивно.

Набор электронных помощников, вероятно, также будет доработан. Нынешний Swift уже оснащается адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе, контролем слепых зон и предупреждением о движении сзади. В ходе модернизации Suzuki может улучшить работу датчиков и ассистентов, а также расширить перечень комплектаций с электрическим стояночным тормозом.

После модернизации машина может незначительно подорожать. В базовой версии стоимость нового Swift по прогнозам инсайдеров составит примерно 1,8 млн иен (без малого 955 тысяч рублей), тогда как гибридные модификации будут оценены в сумму от 2 до 2,3 млн иен (1 миллион 60 тысяч – 1 миллион 220 тысяч рублей по текущему курсу).

Между тем, как недавно сообщал Дейли-Мотор, Suzuki работает над обновлением своего популярного рамного внедорожника Jimny, который может незначительно поменяться внешне, но не технически.