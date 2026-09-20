Новый отечественный минивэн Lada B-VAN может выйти только после 2030 года, но даже это не точно

Независимый рендер серийной версии минивэна Lada B-VAN

«АвтоВАЗ» продолжает работу над минивэном B-VAN, который должен занять место семейной модели после прекращения выпуска Largus. Впрочем, ожидавшаяся на 2026 год премьера не состоялась, а новые сроки запуска пока не названы. Ходят слухи, что появления машины, если ей вообще будет суждено дебютировать в серийной версии, придется ждать как минимум до начала 2030-х годов.

Первые планы по созданию нового минивэна «АвтоВАЗа» появились в 2018 году, когда проект рассматривался как лицензионная версия Renault Dokker. После ухода Renault из России концепцию пришлось пересматривать. В итоге был сделан выбор в пользу полностью российского проекта без использования иностранной платформы, как планировалось изначально.

Макет B-VAN показали в начале 2025 года, после чего все ждали премьеру предсерийной машины на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года. Впрочем, дебют машины на мероприятии отменили, а проект оказался в режиме дополнительной экономической оценки.

На «АвтоВАЗе» связали паузу со сложной ситуацией на автомобильном рынке и снижением платежеспособного спроса. Представители компании еще в конце 2025 года отмечали, что B-VAN относится к нишевым моделям, поэтому перед запуском требуется особенно тщательно оценить экономическую целесообразность проекта.

Вместо платформы Renault инженеры выбрали для машины отечественную архитектуру B/C, которая используется на Lada Vesta и стала основой нового кроссовера Azimut. Благодаря этому B-VAN должен был получить общие с другими моделями марки технические решения.

По предварительной информации, силовая гамма минивэна должна была быть связаной с Lada Azimut. Базовыми могли стать атмосферные бензиновые моторы объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Позже линейку мог дополнить 1,5-литровый турбированный двигатель китайского происхождения. Более того, ходили слухи, в том числе, о подключаемой гибридной версии PHEV, которая должна сначала дебютировать на Lada Azimut, а уже затем на родственном минивэне.

Ожидаемая длина B-VAN составляет около 4,6 метра. Для автомобиля хотели предусмотреть семиместную конфигурацию, причем третий ряд должен был получить полноценные кресла, а не небольшие дополнительные сиденья. Таким образом, машина должна была стать одной из самых вместительных в истории Lada, но пока проект буксует.

«АвтоВАЗ» до сих пор не объявил сроки премьеры серийного минивэна. И если рыночная ситуация в России не изменится, серийный запуск B-VAN может сдвинуться к 2030 году или на еще более поздний срок, либо проект вовсе будет снят с повестки.

Куда лучше складывается ситуация с родственным для этого минивэна кроссовером Lada Azimut. По крайней мере пока. Ожидается, что до конца текущего года «АвтоВАЗ» выпустит как минимум пару тысяч таких автомобилей, а в 2027-м производство станет более массовым, способным покрыть спрос в десятки тысяч машин.

Об этом заявляли в компании в конце этого лета, но с тех пор никаких других подробностей о запуске этой перспективной модели от представителей российского автопроизводителя в прессе не появлялось.