На «АвтоВАЗе» намекнули, что новый минивэн Lada B-VAN (RGB) можно не ждать на конвейере

Рендер: Daily-Motor

Проект Lada B-VAN, также известный под заводским индексом RGB, остается одной из самых обсуждаемых, но в то же время самых неопределенных разработок «АвтоВАЗа». Еще недавно предполагалось, что именно этот автомобиль станет следующей крупной премьерой марки после кроссовера Lada Azimut. Однако за последние месяцы позиция компании изменилась: теперь речь идет не о переносе сроков дебюта, а об отсутствии конкретных планов по запуску модели в производство.

Все началось с того, что презентация минивэна на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года, которую все так ждали, не состоялась. Хотя ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов допускал, что именно ПМЭФ-2026 может стать площадкой для первого публичного показа автомобиля, в итоге компания сосредоточилась на других проектах, включая кроссовер Lada Azimut.

Тогда как теперь эта модель и вовсе получила от руководителя российского автопроизводителя обозначение «поисковая модель», фактически намекающее на отсутствие планов по ее запуску на конвейер.

Как заявил Максим Соколов в интервью главному редактору журнала «За рулем» Максиму Кадакову, конкретных планов по запуску минивэна на платформе Lada Vesta сейчас нет. По его словам, «АвтоВАЗ», как и любой крупный автопроизводитель, прорабатывает различные сценарии развития модельного ряда, а B-VAN сегодня остается «поисковой моделью».

Глава компании отметил, что сегодня в портфеле уже есть автомобили новой марки SKM, а также семиместная версия Lada Largus. По словам Максима Соколова, бездумное расширение модельного ряда невозможно, поэтому дальнейшая судьба проекта B-VAN будет зависеть не только от рыночной ситуации, но и от того, как себя покажут новые модели SKM.

Таким образом, на сегодняшний день проект RGB нельзя назвать ни закрытым, ни готовящимся к запуску. Он сохраняет статус перспективной разработки, однако конкретного решения о его серийном производстве пока не принято. Поэтому главным вопросом остается уже не дата дебюта минивэна, а то, сочтет ли «АвтоВАЗ» целесообразным выводить такую модель на рынок после оценки спроса и результатов развития других проектов.

Ранее в разных источниках сообщалось о том, что новый 4,6-метровый минивэн будет построен на платформе B/C, которая лежит в основе семейства Lada Vesta и еще не вышедшего в продажу кроссовера Lada Azimut. Это полностью российская «тележка», в которой количество иностранных поставщиков сведено к минимуму.

Ходили слухи, что технически машина повторит родственный «Азимут» и унаследует у него сначала 1,6- и 1,8-литровые атмосферные бензиновые моторы на 120 и 132 л.с. соответственно, а затем китайский 1,5-литровый «наддувный» двигатель и, возможно, даже подключаемую гибридную силовую установку, о которой в последнее время ходит немало разговоров (предполагается, что за счет отдельного электромотора на задней оси кроссовер Azimut сможет стать полноприводным).