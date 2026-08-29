Lada Azimut выходит на финишную прямую: что изменилось в проекте нового российского кроссовера за последние полгода

Lada Azimut. Изображение: «АвтоВАЗ»

Что произошло с Lada Azimut за последние шесть месяцев и насколько близок новый кроссовер «АвтоВАЗа» к серийному производству? Разбираемся, насколько далеко продвинулся один из самых перспективных проектов российского автопроизводителя последних лет.

С февраля 2026 года проект перешел из стадии подготовки предсерийных машин к полноценной технологической отработке производства, сертификационным испытаниям и настройке оборудования на конвейере.

За это время «вазовцы» раскрыли новые подробности о двигателях и трансмиссиях, подтвердили готовность кузова и отдельных элементов производства, провели серию испытаний на безопасность, климатическую устойчивость и экологичность, а также определились со сроками запуска конвейера.

Кроссовер построен на модернизированной платформе Vesta. Его размеры – 4416×1838×1607 мм, колесная база – 2675 мм. Заявленный дорожный просвет достигает 208 мм. Для модели подготовили сразу 996 оригинальных и модернизированных компонентов.

Испытания и подготовка к производству

Весной Azimut прошел заводские испытания пассивной безопасности, включавшие более 100 различных проверок. Среди них были фронтальные и боковые удары, столкновение со столбом и испытания прочности элементов кузова и удерживающих систем.

В июле кроссовер завершил сертификационные краш-тесты. При боковом ударе использовалась боковая шторка безопасности – для LADA это новая технология. Результаты датчиков манекенов при испытаниях оказались в безопасной зоне.

Двигатели и трансмиссии

Отдельно проверялась экологичность силовых агрегатов. В марте двигатели Azimut прошли испытания на соответствие стандарту «Евро-6».

Для серийного автомобиля на момент старта производства были заявлены модернизированные двигатели 1,6 мощностью 120 л.с. и 1,8 мощностью 132 л.с. Варианты трансмиссий – шестиступенчатая механика и вариатор. В будущем этот список собираются расширить китайским турбомотором и классической АКПП.

Кроме того, ходили разговоры на тему появления гибридной модификации с системой полного привода, реализованной посредством установки на задней оси отдельного электромотора. Но никакой конкретики на этот счет с тех пор не появилось.

В мае «АвтоВАЗ» направил 543 млн рублей на очередной этап модернизации производства. В рамках подготовки Azimut были организованы новые производственные зоны и установлено оборудование для выпуска новых двигателей, а месяцем спустя завод освоил производство бамперов Azimut. Для модели используется самая крупная на предприятии пресс-форма массой 40 тонн, а цикл изготовления одной детали составляет 77 секунд.

В том же месяце Azimut стал первым автомобилем, испытанным на новом вибростенде компании. Тесты имитировали длительную эксплуатацию и воздействие температур от –40 до +60 °C.

В августе «АвтоВАЗ» сообщил, что за время разработки и испытаний Azimut прошел более 1,5 млн эквивалентных километров и 7220 тестов, доказав, что способен демонстрировать высокий ресурс и надежность основных узлов и агрегатов.

Сроки запуска и цена

Буквально на днях в сети появились слухи о том, что компания может не успеть запустить машину в массовое производство и перенесет сроки на начало 2027 года, однако представители российского автопроизводителя оперативно опровергли эту информацию.

Если все останется в силе, то серийный выпуск «Азимутов» наладят уже в сентябре, а продажи машин начнутся в четвертом квартале. Сколько будет стоить кроссовер пока неизвестно.

Ранее мы рассказывали о том, что параллельно на «АвтоВАЗе» работают над братом-близнецом Lada Azimut в кузове минивэн. Машина носит неофициальное название B-VAN и, по последним слухам, может появиться в продаже ориентировочно к концу этого десятилетия.