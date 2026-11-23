Не успела новая Mazda CX-5 появиться на основных рынках сбыта, как неожиданно столкнулась с проблемами в области надежности, ранее несвойственными этой модели.

Владельцы в Японии начали сообщать о неисправностях электронных систем кроссовера. В некоторых случаях центральный экран отключается, а вместе с ним становятся недоступны отдельные функции климат-контроля и настройки сидений. Mazda уже признала наличие проблемы и приступила к работе над ее устранением.

Жалобы японских автомобилистов затрагивают сразу несколько электронных систем. Часть владельцев столкнулась со сбоями мультимедийного комплекса Mazda Connect: экран может неправильно отображать информацию, внезапно выключаться или терять соединение. В отдельных случаях неисправность затрагивает кондиционер, вентиляцию и обогрев сидений.

Кроме того, проблемы коснулись также сервисов Mazda Connect – некоторые обладатели CX-5 не могут подключить машину к интернету, а также сетуют на сбои приложения MyMazda и нарушения связи с бортовыми системами автомобиля.

Напомним, в новом поколении кроссовер Mazda CX-5 перешел с традиционного классического формата использования отдельного блока климат-контроля на новомодный, в котором климатическая система машины управляется через сенсорный дисплей мультимедийной системы.

В случае с этой моделью в «мультимедийку» оказалась «вшита» в том числе система обогрева сидений. Если экран перестает работать, то водитель теряет доступ не только к навигации и мультимедийным функциям, но и к важным настройкам комфорта автомобиля.

Японская автомобильная пресса, которая уже отреагировала рядом статей на растущее число жалоб на кроссовер, связывает часть неисправностей с программной платформой нового комплекса Mazda Connect.

По их информации, система построена на базе Android и разработана с участием южнокорейского производителя. Утверждается, что некоторые неисправности не удается устранить обычным обновлением ПО, но владельцам приходится ждать новой версии прошивки, после чего дилер может установить ее вручную.

Однако дело не ограничивается программным обеспечением. На отдельных автомобилях обнаружены нарушения связи между электронными блоками управления iDU и CDC. Также сообщается о дефектах заводской сборки блоков предохранителей.

Mazda уже выступила с извинениями перед владельцами в Японии, столкнувшимися с неисправностями. В компании заявили, что знают о ситуации и взаимодействуют с дилерскими центрами, чтобы оценить состояние каждого автомобиля и подобрать необходимый способ ремонта.

Между тем, ранее Дейли-Мотор рассказывал, что автопроизводителю из Хиросимы достигла рекордной выручки в первом полугодии, а новое поколение кроссовера CX-5 стало для нее основным драйвером продаж. Еще раньше выяснилось, что спрос на новую Mazda CX-5 в Японии оказался гораздо выше ожиданий: сроки поставки достигли 2,5 месяца.