Неофициальная компьютерная визуализация нового поколения KGM Rexton (2027)

Компания KGM (экс-SsangYong) официально подтвердила название своего нового флагманского внедорожника, который ранее разрабатывался под индексом SE10. Автомобиль получит обозначение Rexton PHEV и станет первой подключаемой гибридной моделью этой корейской марки. Его запуск запланирован на начало 2027 года.

Название Rexton решили сохранить, поскольку эта модель остается главным внедорожником южнокорейского производителя. Аббревиатура PHEV указывает на использование подзаряжаемой гибридной силовой установки.

Несмотря на то, что официальная премьера машины еще не состоялась, уже сейчас известно, что внедорожник окажется совершенно другим автомобилем по сравнению с актуальным поколением. Актуальный Rexton построен на рамной конструкции и оснащается 2,2-литровым дизельным двигателем. Новинка, как ожидается, получит несущий кузов и платформу T2X, разработанную китайской компанией Chery Automobile.

Технические подробности об этой модели засекречены, но часть из них недавно раскрыли данные с процесса сертификации, завершившегося 4 ноября. В документах фигурируют шесть модификаций с двумя вариантами тяговой батареи емкостью 18,4 и 32,4 кВт/ч. В состав силовой установки войдет 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 143 л.с. и гибридная трансмиссия DHT.

Для версии с аккумулятором на 32,4 кВт/ч будет предусмотрена система электрического полного привода e-4WD. За вращение задних колес в ней отвечает отдельный электромотор. Покупателям предложат варианты салона на пять и семь мест.

Внешность нового Rexton PHEV постепенно раскрывают с помощью тизерных изображений. На их основе независимые художники корейской студии дизайна NYMammoth показали, как машина будет выглядеть полноценно.

Судя по рендеру (изображение в заглавии этой статьи), вседорожник получит светодиодные дневные ходовые огни с графикой из семи блоков, отсылающих к концепту F100, который был показан на автосалоне в Сеуле в 2023 году.

Сзади автомобиль может примерить вертикальные фонари с горизонтальными указателями поворота.

Официальная премьера нового поколения кроссовера KGM Rexton, которому впервые достанется аббревиатура PHEV, должна состояться уже в январе 2027 года.

Напомним, сегодня компания KGM является единственным некитайским иностранным автопроизводителем, представленным в России официально. Бренд продает свои машины в РФ с весны 2025 года.

Актуальная модельная линейка марки, которая раньше была известна как SsangYong, в России состоит из кроссоверов Torres, Korando и Tivoli, а также рамного внедорожника Rexton. Все они поставляются на наш рынок напрямую из Южной Кореи.