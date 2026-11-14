Современный российский минивэн Lada B-VAN: как мог быть сменщик Largus, если бы добрался до конвейера

Неофициальный независимый цифровой рендер серийного минивэна Lada B-VAN

Компания «АвтоВАЗ» еще недавно планировала выпустить новый минивэн Lada B-VAN, который мог стать преемником бестселлера Lada Largus, но с тех пор многое изменилось. Финансовые проблемы заставили российского автопроизводителя умерить пыл, а заявления официальных лиц и вовсе стали намекать на то, что никакого серийного минивэна не планировалось изначально.

Мы решили собрать всю известную информацию о проекте RGH (именно так машину именуют в заводских документах), а также показать, как мог бы выглядеть новый минивэн Lada, если бы ему дали «зеленый свет».

История будущего минивэна Lada началась задолго до появления первых полноразмерных макетов. Еще в 2018 году АвтоВАЗ рассматривал возможность выпуска компактного семейного автомобиля, который мог бы занять нишу между легковыми универсалами и коммерческими фургонами.

Первоначальная концепция была связана с проектом Renault Dokker. Предполагалось, что российская модель получит собственное оформление и адаптацию под местные дорожные условия, но ничего не сложилось. Французский бренд в 2022 году вышел из состава «АвтоВАЗа», оставив российского автопроизводителя один на один с начальными наработками.

В итоге в компании решили переформатировать этот проект на новый лад, избавившись от любой связи с Renault. В основу машины должна была лечь платформа B/C, известная по семейству Lada Vesta. Это полностью российская «тележка», которая избавила бы «вазовцев» от проблем с поиском иностранных комплектующих. От «Весты» планировали использовать нижнюю часть конструкции, тогда как верхнюю часть кузова предстояло разработать заново.

Разработка проекта RGH началась, и уже в 2023 году его называли потенциальным сменщиком Lada Largus, а уже в январе 2025 года машину впервые показали широкой публике, но пока лишь в виде полноразмерного макета. Весной на «АвтоВАЗе», комментируя перспективы развития этой модели, обещали для нее 5-местную и 7-местную версии салона, а в качестве сроков начала серийного выпуска называли 2027 год.

Длина автомобиля могла составить около 4600 мм, ширина – 1640 мм, а колесная база, скорее всего, достигла бы 2910 мм. Для сравнения: Lada Largus имеет длину 4488 мм и колесную базу 2905 мм. Таким образом, новый минивэн «АвтоВАЗа» должен оказаться крупнее своего предшественника.

Внешне машине должны были достаться черты кроссовера Lada Azimut, с которым ее роднила бы платформа B/C.

Неофициальные независимые цифровые рендеры серийного минивэна Lada B-VAN

Судя по независимым рендерам, основанным на дизайне макета образца 2025 года и внешности «паркетника» Azimut, серийный B-VAN мог получить X-образное оформление передней части кузова с бумерангообразными светодиодными дневными ходовыми огнями, прямоугольными блоками основной LED-светотехники, сложным бампером и собственной решеткой радиатора, на которой разместился бы фирменный логотип с ладьей.

У кроссовера «Азимут» новый минивэн мог унаследовать пластиковый обвес, прикрывающий колесные арки, пороги и двери, а также блок задних фонарей, повторяющих головную светотехнику и объединенных сквозной светящейся полосой.

Технически B-VAN в целях экономии, скорее всего, мог повторить тот же Lada Azimut. В качестве базовых двигателей для минивэна рассматривались два бензиновых атмосферных агрегата объемом 1,6 и 1,8 литра на 120 и 132 л.с. соответственно, которые будут ставиться на кроссовер. Ассистировать им предстояло с «механикой» на шесть ступеней и вариатором.

В отдаленной перспективе минивэн мог, как и его SUV-брат, получить турбомотор на 1,5 литра китайского происхождения, состыкованный с АКПП.

Но казавшиеся неплохими рыночные перспективы модели были омрачены внезапно сменившими вектор заявлениями представителей «АвтоВАЗа».

В декабре 2025 года глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов объяснял, что запуск модели будет зависеть от оживления российского авторынка и платежеспособного спроса. В качестве одного из условий он называл возможность создать эффективную бизнес-модель производства.

Ожидавшаяся презентация прототипа на ПМЭФ-2026 также не состоялась, а в июле 2026 года руководитель компании сообщил, что конкретных планов по запуску минивэна на платформе Vesta у компании пока нет.

Таким образом, по крайней мере сейчас все выглядит так, что проект минивэна на базе Lada Vesta так и останется перспективной разработкой «АвтоВАЗа», которой не доведется встать на конвейер, а значит, Lada Largus с нами еще надолго.