Корейский автопроизводитель Kia продолжает дорожные испытания кроссовера Sportage следующего поколения, который вскоре должен присоединиться к своему брату Hyundai Tucson, недавно сменившему генерацию.

Очередной прототип нового «Спортейджа» попал в объективы камер YouTube-канала Hiller TV, благодаря чему удалось рассмотреть переднюю часть, профиль и некоторые особенности кормы. Судя по снимкам, модель получит более угловатый дизайн и заметно изменится внешне.

Первое поколение Kia Sportage появилось в 1993 году, а нынешняя генерация этого «паркетника» относится уже к пятому поколению, дебютировавшему в 2021 году. Рестайлинг кроссовера датирован 2024-м годом, а сейчас в Корее работают над его шестой по счету генерацией.

Несмотря на плотный камуфляж, на тестовых прототипах нового Kia Sportage, заснятых накануне, хорошо просматривается расположение светотехники.

По краям переднего бампера установлены вертикальные блоки фар, а вдоль капота проходят узкие горизонтальные дневные ходовые огни. Основная оптика разделена на несколько секций.

Компоновка схожа с оформлением светотехники новых электрических кроссоверов Kia EV3 и EV5, но у Sportage фары, вероятно, будут выглядеть все же по-своему с более выразительной графикой световых элементов.

Капот «паркетника» станет визуально выше и получит более плоскую форму. Углы кузова станут острее, чем у актуальной модели, а сама машина будет производить впечатление более массивного и строгого вседорожника.

Что касается кормы, то сзади машина может получить вертикальные фонари по краям кузова и длинный горизонтальный дополнительный стоп-сигнал в верхней части заднего стекла.

Агрегатная линейка нового Sportage пока хранится в секрете, но, скорее всего, машину ждет более широкая электрификация. Актуальный кроссовер продается на родине с 1,6-литровым бензиновым турбомотором, гибридной силовой установкой на базе этого же ДВС, а также с 2-литровым бензиновым двигателем без какого-либо электрического довеска.

Скорее всего, следующая генерация этого «паркетника» получит гибридную силовую установку следующего поколения, но ее конкретные характеристики не называются.

Напомним, ранее соплатформенник Kia Sportage – Hyundai Tucson – сменил генерацию и обзавелся подзаряжаемой гибридной модификацией PHEV на 292 лошадиные силы, с которой машина способна проезжать исключительно на электротяге около 80 километров.

Недавно Дейли-Мотор также сообщал, как может поменяться с новым поколением самый популярный автомобиль Южной Кореи – Kia Sorento.