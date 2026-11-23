Линейка SUV-моделей компании Mitsubishi нечасто пополняется абсолютно новыми кроссоверами, но летом 2025 года в нее вошел совершенно новый «паркетник» Destinator. Машина, изначально предлагавшаяся для рынков развивающихся стран, спустя более года стала доступна для России. По крайней мере, на это указывают предложения «серых» дилеров.

Как выяснил Дейли-Мотор, сразу несколько автосалонов, занимающихся торговлей параллельно импортированными машинами, выставили на продажу в РФ кроссоверы Mitsubishi Destinator.

Машины 2026 года выпуска без пробега предлагают исключительно в виде автомобилей, которые можно привезти из-за границы под заказ. Кроссоверы обещают доставить в Россию автосалоны из Новосибирска, Владивостока и Воронежа.

Самая доступная цена на «Дестинатор» предложена в Воронеже, где за машину просят 3,8 млн рублей, в то время как наиболее высокая стоимость зафиксирована во Владивостоке, где под заказ такой вседорожник обойдется в 4,4 млн рублей.

Напомним, Mitsubishi Destinator был представлен в июле 2025 года. В основу этой модели лег концепт-кар DST Concept, дебютировавший годом ранее. Сейчас такие машины продаются в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, а в будущем его появления ждут также в странах Латинской Америки и Африки.

Длина такого автомобиля равна 4,7 метрам, а ширина и высота – 1,8 метрам. Расстояние между осями равно 2,8 метрам. Внутри уже в базовой версии располагается семь посадочных мест.

Для модели предусмотрен только один вариант двигателя – 1,5-литровый бензиновый турбированный 4-цилиндровый мотор на 163 лошадиные силы и 250 Нм, агрегатированный с вариатором. Привод может быть только передним, полный в случае с Destinator не предусмотрен в принципе.

Зато в машине предусмотрели имитацию самоблокирующегося дифференциала и целых пять режимов ездовой электроники, которые вкупе с относительно высоким клиренсом (до 214 мм в зависимости от страны сбыта) дают ей возможность ездить не только по асфальту.

В оснащение этой модели входит 8-дюймовая цифровая комбинация приборов, проекционный экран, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, а также панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и даже кресла с вентиляцией, но без подогрева (в нем в теплых странах для покупателей нет необходимости).

Напомним, ранее стало известно, что в Россию начали ввозить автомобиль Toyota, у которого отсутствует классический перчаточный ящик в передней панели.