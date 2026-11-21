Компания «АвтоВАЗ» максимально близко подошла к рыночной премьере нового кроссовера Lada Azimut. Компания собирается начать продажи машины уже 1 декабря.

На сегодняшний день об автомобиле раскрыты практически все технические подробности, а единственной неизвестной в проекте является его официальная цена. Несколько дней назад топ-менеджмент «АвтоВАЗа» сделал первый более-менее понятный намек на то, сколько будет стоить Lada Azimut.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал журналистам на мероприятии «Транспортная неделя», что цена машины будет конкурентоспособной. Конкретные суммы, разумеется, названы не были, но руководитель российского автопроизводителя заявил, что кроссовер «Азимут» по задумке компании должен оказаться примерно на 10% дешевле сопоставимых комплектаций конкурентов.

Кто окажется соперниками Lada Azimut – уже понятно. Первому современному российскому кроссоверу навяжут борьбу китайские модели Haval Jolion, Belgee X50, Changan CS35 Plus и Tenet T4L. Их средняя стоимость базовая составляет 2,16 млн рублей. Если планы «АвтоВАЗа» будут претворены в жизнь, то стартовая цена «Азимута» окажется на уровне без малого 2 млн рублей.

Напомним, Lada Azimut получит классические для своего сегмента размеры. Длина машины составит 4,4 метра, а расстояние между осями достигнет 2,7 метра.

Кроссовер построили на платформе B/C, которая уже известна по семейству Lada Vesta. Это максимально локализованная «тележка», считающаяся полностью отечественной разработкой с минимальным количеством иностранных комплектующих.

Первоначально Lada Azimut собираются предложить только с 1,6- и 1,8-литровыми «вазовскими» атмосферниками, выдающими 120 и 132 лошадиные силы мощности соответственно. В качестве трансмиссий выступят МКПП или вариатор. В будущем кроссовер «разживется» турбомотором (вероятно, китайского производства), агрегатированным классическим гидротрансформаторным «автоматом».

Привод – только передний, так как платформа B/C не подразумевает наличия системы 4WD. Впрочем, ранее ходили слухи, что у «Азимута» может появиться подключаемая гибридная система, которая позволит расположить на задней оси дополнительный электромотор, приводящий в движение заднюю ось. Правда, вероятность такого развития событий пока, говоря откровенно, не высока.

Серийный выпуск машины уже стартовал. Автомобиль начал сходить с конвейера еще в конце сентября. Сейчас «вазовцы» собирают порядка 50 единиц «Азимутов» в сутки или 250 кроссоверов в неделю. В следующем году компания планирует произвести и реализовать порядка 20 тысяч таких машин.