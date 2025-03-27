Самая вместительная Lada в истории: что известно о проекте минивэна Lada B-Van

В модельной гамме компании «АвтоВАЗ» уже был минивэн ВАЗ-2120, который носил имя «Надежда». Машина стала первым, но, как оказалось, не последним автомобилем с таким кузовом в истории завода, ведь недавно руководство компании анонсировало модель B-Van.

Полноразмерный макет такого вэна был показан в начале 2025 года, но подробности о нем не раскрывались. Однако со временем проект начал обрастать новой информацией. Мы собрали для вас все известные об этой машине на сегодняшний день факты.

Минивэн Lada 2120 (Надежда)

Если верить тому, как выглядел шоу-кар Lada B-Van (коллаж ниже), второй в истории минивэн «АвтоВАЗа» получит кроссоверный дизайн, обзаведясь высоким клиренсом и широким обвесом из пластика на колесных арках и дверях, который служит только одной цели – защите кузова от царапин.

Снимки полноразмерного макета минивэна Lada B-Van

Машину ждет замысловатое оформление передней части с необычным рисунком светотехники и бампером с крупным воздухозаборником, а также корма, щеголяющая «парящей» крышей и широкими фонарями, пронизывающими крышку багажника от левого крыла к правому.

Автомобиль будет основан на платформе B/C, которая известна по модели Lada Vesta. Длина минивэна должна составить 4600 мм, ширина – 1640 мм, а расстояние между осями растянуться на величину 2910 мм, обеспечив машине самый просторный и вместительный салон в истории Lada.

Lada Vesta, платформа которой ляжет в основу Lada B-Van

Внутри новинки обещают разместить до семи посадочных мест, скомпонованных в три ряда сидений.

Никакие подробности на тему того, что за моторы и трансмиссии будут использоваться под капотом машины, пока не приводятся. Зато известно когда такой автомобиль появится в продаже.

В качестве сроков запуска Lada B-Van в производство звучит дата 2027-й год. Объем инвестиций в этот проект может составить ориентировочно 21 миллиард рублей.