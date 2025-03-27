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Самая вместительная Lada в истории: что известно о проекте минивэна Lada B-Van

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В модельной гамме компании «АвтоВАЗ» уже был минивэн ВАЗ-2120, который носил имя «Надежда». Машина стала первым, но, как оказалось, не последним автомобилем с таким кузовом в истории завода, ведь недавно руководство компании анонсировало модель B-Van.

Полноразмерный макет такого вэна был показан в начале 2025 года, но подробности о нем не раскрывались. Однако со временем проект начал обрастать новой информацией. Мы собрали для вас все известные об этой машине на сегодняшний день факты.

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Минивэн Lada 2120 (Надежда)

Если верить тому, как выглядел шоу-кар Lada B-Van (коллаж ниже), второй в истории минивэн «АвтоВАЗа» получит кроссоверный дизайн, обзаведясь высоким клиренсом и широким обвесом из пластика на колесных арках и дверях, который служит только одной цели – защите кузова от царапин.

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Снимки полноразмерного макета минивэна Lada B-Van

Машину ждет замысловатое оформление передней части с необычным рисунком светотехники и бампером с крупным воздухозаборником, а также корма, щеголяющая «парящей» крышей и широкими фонарями, пронизывающими крышку багажника от левого крыла к правому.

Автомобиль будет основан на платформе B/C, которая известна по модели Lada Vesta. Длина минивэна должна составить 4600 мм, ширина – 1640 мм, а расстояние между осями растянуться на величину 2910 мм, обеспечив машине самый просторный и вместительный салон в истории Lada.

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Lada Vesta, платформа которой ляжет в основу Lada B-Van

Внутри новинки обещают разместить до семи посадочных мест, скомпонованных в три ряда сидений.

Никакие подробности на тему того, что за моторы и трансмиссии будут использоваться под капотом машины, пока не приводятся. Зато известно когда такой автомобиль появится в продаже.

В качестве сроков запуска Lada B-Van в производство звучит дата 2027-й год. Объем инвестиций в этот проект может составить ориентировочно 21 миллиард рублей. 

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Фото:Соцсети, Lada

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