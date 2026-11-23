Неофициальный независимый рендер нового поколения Isuzu D-Max (2027)

Рамный пикап Isuzu D-Max готовится к очередной смене поколения. Независимый автомобильный дизайнер Theottle представил компьютерные изображения предполагаемого облика этой модели, показав, как этот японский «утилитарник» может поменяться визуально. Его премьеру ждут в ближайшие несколько лет.

История модели Isuzu D-Max началась еще в 2002 году. Пикап пришел на смену семейству Faster/KB и со временем превратился в одну из ключевых моделей японской марки. Первые поколения использовали общую техническую основу с Chevrolet Colorado, в то время как нынешняя генерация, доступная с 2019 года, получила собственную архитектуру Isuzu Dynamic Drive, также известную как Symmetric Mobility Platform.

На этой же «тележке» построен и внедорожник Isuzu MU-X второго поколения. Кроме того, с конца 2019 года она также используется для Mazda BT-50 третьей генерации. D-Max и BT-50 производятся на одном предприятии в Таиланде, хотя пикап Isuzu также собирают в Китае и Южной Африке.

На рендерах независимого дизайнера Theottle, показавшего следующее поколение Isuzu D-Max неофициально, заметны незначительные изменения в оформлении обеих частей кузова. Передняя часть получила более угловатые и агрессивные очертания, а задняя была переработана сильнее.

Неофициальный независимый рендер нового поколения Isuzu D-Max (2027)

Впрочем, художник сохранил многие узнаваемые черты актуального пикапа, в том числе его классические боковины, поэтому кардинальной разницы между актуальным «утилитарником» и его модернизированной версией в итоге может и не быть.

Салон автомобиля независимый дизайнер из Малайзии не показал, но в нем, вероятно, стоит ждать более современного оснащения, в том числе наличия цифровой комбинации приборов в «топовых» версиях и увеличенного экрана мультимедийной системы.

Какие технические изменения принесет этой модели смена генерации также пока неизвестно, зато уже сейчас примерно можно предположить, когда новый D-Max будет готов к выходу в продажу.

Если Isuzu решит сохранить прежний график смены поколений, премьера нового D-Max может состояться в 2027 году с выходом на рынок в том же или в 2028-м году. Этот сценарий соответствует примерно восьмилетнему циклу, который уже задействовался компанией между вторым и третьим поколениями.

Следом за D-Max пережить модернизацию должен его брат-близнец в кузове SUV – внедорожник MU-X, который вышел на российский авторынок весной 2022 года, но сейчас представлен у нас лишь в виде параллельно импортированных машин.