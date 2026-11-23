Honda готовит смену генерации компактного кроссовера HR-V. Намек на это мог быть сделан во время премьеры нового 7-местного SUV Avancier, которым компания собирается заменить минивэн Odyssey. Спустя несколько дней после дебюта машины японские журналисты обратили внимание на слайд, на котором в защитных одеялах выстроены несколько кроссоверов. Предполагается, что одним из них как раз и является свежий HR-V.

Напомним, HR-V вошел в линейку моделей Honda еще в 1998 году и пребывал в ней вплоть до 2006 года. После перерыва, продлившегося семь лет, машина вернулась в строй, а в 2021-м перебралась в третью, актуальную на сегодняшний день генерацию. Четвертое поколение этой модели, как ожидается, представят в течение ближайшего года. И оно принесет этому кроссоверу ряд крупных изменений в сравнении с его предшественником.

Помимо нового дизайна, который может оказаться более современным и технологичным (с другой решеткой радиатора, новой оптикой и задними фонарями, а также пересмотренными боковинами кузова), следующий HR-V может приобрести модернизированный интерьер, выполненный по мотивам недавно представленной модели Avancier. Материалы отделки в нем при этом будут заметно улучшены с точки зрения качества.

Длина машины, как утверждают инсайдеры, составит 4350 мм, ширина – 1770 мм, а высота – 1580 мм. Колесная база растянется до 2640 мм. Таким образом, в сравнении с нынешним кроссовером новый HR-V станет длиннее и выше, что положительным образом скажется на свободном пространстве для пассажиров и их багажа.

Главной технической обновкой может стать гибридная система на базе 1,5-литрового бензинового двигателя. Его мощность, по прогнозам, составит 106 л.с., а электромотор сможет развивать 131 л.с. Суммарные показатели силовой установки пока неизвестны, но потенциальный расход топлива может оказаться равен примерно 3,6 л на 100 км.

Кроме того, для следующего HR-V в Honda могут припасти доработанную систему S+ Shift. Она имитирует переключение передач и уже используется в обновленной версии этой модели, но в свежем поколении может получить ряд усовершенствований.

В числе интерьерных опций ждут появления более современной цифровой архитектуры с 10,25-дюймовой панелью приборов и центральным сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма, а также мультимедийной системы Honda Connect, которая будет интегрирована с сервисами Google.

Улучшению может подвергнуться в том числе система безопасности кроссовера. Новая версия Honda Sensing обзаведется технологиями искусственного интеллекта, которые должны повысить точность работы адаптивного круиз-контроля, системы удержания в полосе движения и автоматического экстренного торможения.

Премьера нового Honda HR-V, судя по неофициальному анонсу компании, может состояться либо в конце этого, либо в течение 2027 года.

Интересно, что на этом же тизере ранее японская пресса обнаружила некий новый минивэн компании, который может оказаться роскошнее ушедшего Odyssey.