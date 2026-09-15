Dacia готовит компактный кроссовер для Европы дешевле Duster

Независимый рендер нового компакт-кроссовера Dacia

Dacia может расширить линейку компактных кроссоверов новой моделью, которая расположится ниже Duster. Поводом для разговоров о будущем автомобиле стал прототип Renault Bridger, изначально рассчитанный на рынки за пределами Евросоюза. Теперь рассматривается возможность появления его версии под маркой Dacia в Европе.

Потенциальная новинка уже получила неофициальное прозвище Baby Duster, поскольку должна занять нишу ниже нынешнего Duster. Речь идет о компактном вседорожнике длиной около четырех метров, который может стать еще одной доступной моделью в линейке Dacia.

Отправной точкой для проекта рассматривается Renault Bridger. Концепт этого автомобиля был представлен в марте 2026 года, причем Renault изначально ориентировала модель на рынки за пределами Евросоюза.

Теперь в европейских СМИ появилась информация о возможном переносе проекта на европейский рынок под брендом Dacia. В таком случае Bridger может получить другую внешность и фирменное оформление румынской марки.

Bridger должен выйти в Индии в следующем году, а «старосветская» версия может появиться уже в начале следующего года. По размерам будущий автомобиль будет заметно компактнее Duster.

Заявленная длина составляет около четырех метров, что примерно на 35 сантиметров компактнее нынешнего Duster. Это позволит разместить модель между Sandero и Duster и предложить покупателям еще более доступный вариант кроссовера.

Появление подобной машины может также изменить структуру семейства Sandero. Уже некоторое время обсуждается возможное отделение версии Stepway от обычного хэтчбека и превращение ее в самостоятельную модель. В этом случае компактный кроссовер на базе Bridger мог бы закрыть один из пробелов в модельном ряду Dacia.

Внешность предполагаемого автомобиля пока существует только в виде дизайнерских предположений. Французское издание «Auto Plus» подготовило собственную визуализацию, в которой компактный внедорожник получил элементы современной стилистики Dacia и пропорции, соответствующие более высокой посадке.

Силуэт должен сохранить компактные размеры, но выглядеть более основательно, чем обычный городской хэтчбек. За счет этого новая модель сможет дополнить Duster, не конкурируя с ним напрямую по размерам.

В техническом плане рассматривается несколько вариантов силовых установок. Одним из них может стать 1-литровый трехцилиндровый двигатель, знакомый по Sandero.

Еще одним кандидатом называют новое поколение двигателя Eco-G мощностью 120 лошадиных сил, работающего на сжиженном газе. Также не исключается гибридная версия, которая могла бы стать более экономичным вариантом для европейского рынка.

Цена должна оказаться одним из главных преимуществ потенциальной новинки Dacia. Поскольку автомобиль должен расположиться между Sandero и Duster, ожидаемая стартовая стоимость оценивается примерно в 17–18 тысяч евро (при пересчете на российскую валюту примерно 1,65 – 1,75 млн рублей).