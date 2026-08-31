Новая Dacia Sandero не откажется от бензина

Рендер нового Dacia Sandero

Новая Dacia Sandero, премьера которой ожидается в 2028 году, станет первым автомобилем Renault Group, который сможет сочетать бензиновую и электрическую силовые установки в рамках одной модели. При этом Dacia не собирается отказываться от двигателей внутреннего сгорания, поскольку, по оценке руководства бренда, рынок пока не готов полностью перейти на электромобили.

Напомним, Dacia Sandero появилась в 2007 году и стала одной из ключевых моделей марки в сегменте доступных автомобилей. Второе поколение дебютировало в 2012 году, а третье вышло в 2020-м. Модель выпускается в том числе в версии Stepway с увеличенным дорожным просветом и стилистикой кроссовера.

Sandero сохранит бензиновые версии

О планах по новому Sandero стало известно еще около полутора лет назад. Тогдашний руководитель Dacia Денис Ле Вот заявил, что модель будет предлагаться с бензиновыми и электрическими силовыми установками. По его словам, рынок пока не готов к переходу исключительно на электромобили, поэтому версии с двигателем внутреннего сгорания, вероятно, будут полностью гибридными.

В британском подразделении Dacia недавно подтвердили, что проект развивается по этому плану. Одновременно на базе нового Sandero вновь появится приподнятая версия Sandero Stepway.

Технической основой автомобиля, как ожидается, станет существующая архитектура CMF-B, которую адаптируют для разных силовых установок. Такой вариант позволит Dacia сохранить концепцию многоэнергетической платформы вместо перехода на отдельную архитектуру для электромобилей.

Приоритетом для марки останется доступная цена. Руководство Dacia рассчитывает сохранить привычное для бренда соотношение стоимости и возможностей и сделать электромобиль максимально доступным для массового покупателя.

Внешне версии Sandero с разными силовыми установками, вероятно, будут максимально похожи. Бензиновые автомобили получат традиционную переднюю часть, тогда как электрическая модификация может отличаться аэродинамическими элементами и закрытой решеткой радиатора. Также рассматриваются более плавные формы кузова, утопленные дверные ручки и немного уменьшенный дорожный просвет.

Новый Sandero сохранит два основных направления кузова – стандартный супермини и кроссоверную версию Stepway. Дизайнеры Dacia намерены сильнее визуально разделить эти варианты.

Что касается техники, конкретный состав силовых установок пока не утвержден. Ожидается, что гибридная версия сможет получить технологии, уже используемые Renault Clio, Duster и Jogger. В качестве одного из вариантов рассматривается дефорсированная версия 1,8-литровой бензиново-электрической установки Clio. Также остается возможность применения турбированного двигателя Renault TCe.

Электрическая версия, предположительно, позаимствует часть технологий у Renault Twingo и Renault 5. При этом Dacia может сделать ставку на аккумуляторы меньшей емкости и менее мощные силовые установки, чтобы удержать цену на приемлемом уровне.

Окончательная концепция нового Sandero пока находится на стадии разработки. В Dacia утверждают, что подробности о модели, вероятно, будут раскрыты в 2028 году.