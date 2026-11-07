Новое поколение Mitsubishi Delica D:2: что о нем известно

Неофициальный цифровой рендер нового поколения Mitsubishi Delica D:2 (2028)

Mitsubishi готовит модернизацию компактного минивэна Delica D:2. Следующее поколение этой модели ожидается примерно в 2028 году и обещает машине крупные изменения в дизайне. Но главная интрига связана не с внешностью, а с изменением технической основы автомобиля и потенциальным сотрудничеством с Nissan.

Mitsubishi Delica D:2 актуального поколения дебютировал в 2020 году. В феврале 2025-го он пережил частичное обновление: изменились оформление передней части и силовая установка. Минивэн получил новый трехцилиндровый двигатель Z12E объемом 1,2 литра, работающий вместе с системой мягкого гибрида.

В следующем поколении субкомпактный минивэн может получить более самостоятельный дизайн в стиле Delica. На опубликованном неофициальном компьютерном рендере (заглавное изображение) машину показали со сдвижными дверями, черной крышей и угловатыми пропорциями.

Передняя часть получила узкие светодиодные элементы ДХО, вертикально разделенные фары и крупную решетку радиатора, а массивный бампер сделал дизайн машины более близким к старшим Delica Mini и Delica D:5.

Но куда более серьезные перемены могут произойти в технической части модели. Сейчас Mitsubishi Delica D:2 технически повторяет Suzuki Solio, являясь ее бейдж-инжиниринговой копией. Но в следующей генерации машина может стать прообразом одной из моделей Nissan. Совместная разработка новой модели могла бы помочь двум компаниям сократить затраты и оптимизировать модельные линейки. Впрочем, пока это лишь слухи.

О технической стороне машины пока ничего неизвестно, скорее всего, агрегатная линейка модели будет сохранена. Микровэн Mitsubishi сейчас питается от 1,2-литрового 3-цилиндрового атмосферного мотора Z12E со стартер-генератором (так называемая «мягкая» гибридная силовая установка). Его максимальная мощность составляет 82 лошадиные силы и 102 Нм. Коробка передач – вариатор, а привод можно выбирать между передним или полным.

Цены на актуальный Mitsubishi Delica D:2 в Японии стартуют от 2 миллионов 101 тысячи иен, что эквивалентно сумме приблизительно в 1,1 млн рублей по текущему валютному курсу.

Ранее также стали известны подробности о следующей генерации старшего минивэна Mitsubishi Delica D:6.