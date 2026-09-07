Новое поколение Dacia Spring может породниться с Renault Twingo

Независимый рендер нового поколения Dacia Spring

Румынский суббренд компании Renault – марка Dacia – готовит новое поколение компактного электромобиля Spring, которое, по слухам, может оказаться более доступной альтернативой Renault Twingo. В основу машины ляжет французский электрокар, однако внешность и оформление кузова заметно изменятся, а сама модель получит более крупные размеры и просторный салон.

Нынешний Dacia Spring существует на рынке около шести лет, однако его жизненный цикл подходит к концу. За время производства модель несколько раз модернизировали, а последняя версия получила более мощный двигатель и обновленный внешний вид. Следующее поколение будет построено по совершенно другой концепции.

Судя по первым неофициальным рендерам, опубликованным голландским журналом «AutoWeek», в свежей генерации Dacia Spring передняя часть машины станет выше и будет иметь менее покатый профиль, нежели у его потенциального родственника Renault Twingo.

Сзади круглые фонари Renault уступят место более крупным и массивным элементам, выполненным в стилистике современных моделей Dacia.

Независимый рендер нового поколения Dacia Spring

Кузов нового Spring также станет заметно более угловатым. Резкие линии должны придать автомобилю более взрослый облик по сравнению с нынешней моделью. Несмотря на родство с Twingo, внешняя разница между двумя электромобилями окажется достаточно заметной.

Одним из главных изменений станут размеры. Новая Dacia Spring вырастет примерно на 10 см и достигнет около 3,8 метра в длину. По габаритам автомобиль приблизится к Dacia Sandero, которая также готовится к серьезной модернизации.

Увеличение кузова позволит сделать салон просторнее и повысить комфорт пассажиров. Объем багажного отделения вырастет с нынешних 288 до примерно 320 литров – столько же заявлено для Renault Twingo.

Силовая установка нового Spring будет развивать 82 л.с. Разгон с места до 100 км/ч займет около 12 секунд, а питание электромотора обеспечит литий-железо-фосфатная батарея CATL. Заявленный запас хода составит около 260 км.

Главным аргументом покупать эту модель в Европе должна стать цена. Сейчас стартовая стоимость Renault Twingo актуального поколения оценивается примерно в 19 тысяч евро (порядка 1,9 млн рублей при пересчете на российскую валюту), но новый Spring будет немного дешевле.

Предварительный ориентир: вилка от 17 до 18 тысяч евро (около 1,7 – 1,8 млн рублей по текущему курсу), то есть примерно на уровне стоимости нынешнего поколения.

Между тем, не так давно стали известны планы Dacia превратить семейство Stepway в отдельный кроссовер, который навяжет конкуренцию бестселлеру сегмента субкомпактных SUV Toyota Yaris Cross.