Новый кроссовер Lada Azimut за 2 млн рублей: его главные ценовые соперники

Lada Azimut. Фото: АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» готовится к запуску нового кроссовера Lada Azimut, который в скором времени получит официальный ценник. Сейчас прайс-лист на автомобиль засекречен, но многочисленные публикации в отечественных СМИ обещают российскому «паркетнику» базовую стоимость в 2 миллиона рублей. Мы решили взять эту сумму за основу и выяснить, с кем из представленных официально на российском авторынке SUV предстоит конкурировать «вазовской» новинке с точки зрения цены, если она подтвердится.

Неудивительно, но все соперники «Азимута» будут исконно китайскими, причем даже те, что были переименованы ради локализации в стране. И все они, вероятно, будут стоить дороже.

Первым и главным ценовым конкурентом Lada Azimut станет вседорожник Tenet T4 с базовой рекомендованной автопроизводителем розничной ценой в 2 миллиона 89 тысяч рублей.

Lada Azimut. Фото: АвтоВАЗ

Недалеко от него уйдет Haval Jolion с РРЦ в 2 миллиона 99 тысяч рублей, а также Belgee X50, который сейчас по официальному прайс-листу автопроизводителя стоит всего на 990 рублей дороже «Джолиона».

Замкнет тройку ценовых соперников нового Lada Azimut модель Belgee X50+, за которую сегодня в России просят от 2 миллионов 169 тысяч 990 рублей.

Все это пока лишь гипотетические размышления, подтвердить которые сможет лишь появление официального прайс-листа на российский кроссовер, который могут раскрыть уже в конце этого месяца – начале следующего, когда Lada начнет принимать заказы на автомобиль.

Практически все характеристики главной новинки «АвтоВАЗа» последних лет уже известны. Длина машины с безальтернативными пятью посадочными местами внутри должна составить 4416 мм, ширина – 1838 мм, высота – 1607 мм. Колесная база растянется до 2675 мм, а дорожный просвет достигнет 208 мм.

Таким образом, машина окажется по габаритам близка к бестселлерам российского рынка Haval Jolion и Belgee X50, с кем ему, собственно, как мы уже выяснили, и предстоит сражаться за покупателей.

В основу кроссовера ляжет платформа B/C, ранее использовавшаяся при разработке семейства Lada Vesta. «АвтоВАЗ» рассчитывает на собственную инженерную основу, хотя без зарубежных компонентов, вероятно, все же не обойдется.

Lada Azimut. Фото: АвтоВАЗ

Что точно у модели будет исконно российским, так это два основных «вазовских» мотора рабочим объемом 1,6 и 1,8 литра, выдающих 120 и 135 лошадиных сил мощности соответственно. Ассистировать им предстоит МКПП или вариатору.

В ближайшем будущем для «паркетника» обещают предложить 150-сильный турбомотор, агрегатированный с автоматической коробкой передач. Привод во всех случаях будет только передним (платформа B/C не предусматривает вариант 4WD).

Напомним, ранее Дейли-Мотор примерно подсчитал, в какую сумму будущим владельцам Lada Azimut обойдется его заправка.