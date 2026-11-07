Kia может выпустить продвинутый рамный пикап, который бросит вызов Ford Ranger Raptor

Корейский автопроизводитель Kia может вывести на североамериканский рынок совершенно новый рамный пикап. Фотографии прототипа этой модели были накануне сделаны в Южной Калифорнии, где машина проходила испытания вместе с Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma и Ram 1500. Внешне автомобиль, которому уже прочат звание одного из главных конкурентов Ford Ranger Raptor, напоминает Tasman, но конструкция грузовичка указывает на более серьезные внедорожные амбиции этой модели.

Снимками прототипа поделилось американское издание CarBuzz. На первый взгляд кажется, что речь идет об обычном глобальном пикапе Kia Tasman, который продается на мировом рынке уже несколько лет, однако если внимательно изучить кузов и подвеску машины, можно найти в ней несколько существенных отличий от простого корейского «утилитарника».

Речь, в частности, идет о расширенных колесных арках, заметно выступающих за пределы кузова. Они предназначены для размещения внедорожных шин, которые на 10 мм шире самых широких покрышек, доступных для серийного Tasman. Это также косвенно указывает на увеличенную ширину колеи тестового автомобиля.

Еще более серьезные изменения обнаружились сзади. В обычном «Тасмане» реализован неразрезной мост с рессорами и двумя амортизаторами. Испытательный автомобиль, напротив, получил тягу Панара, продольные рычаги и стабилизатор поперечной устойчивости, которого у глобального пикапа сейчас нет.

Судя по отсутствию видимых листовых рессор, тестовая машина может использовать винтовые пружины. Такая схема позволяет иначе настроить подвеску и улучшить поведение автомобиля на сложном рельефе. Передняя часть также отличается от Tasman: на прототипе заметны алюминиевые нижние рычаги вместо штампованных стальных деталей серийной модели.

Еще одну подсказку американские журналисты нашли в колесах машины. На них нанесен внутренний код TV, тогда как обозначение Tasman в системе Kia – TK. Это дополнительный аргумент, что речь идет не об обычной модификации известного пикапа Kia, а об отдельном испытательном автомобиле.

Напомним, ранее Kia подтвердила планы по созданию нового пикапа для Северной Америки, но никакие существенные подробности об этом проекте раскрыты не были. Предполагается, что для модели будет предусмотрена гибридная силовая установка, а также возможность использования дополнительной аккумуляторной батареи. Выход автомобиля на рынок ждут до 2030 года.

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