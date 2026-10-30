Новая Dacia Sandero получит радикально другой дизайн и электрическую версию с запасом хода более 400 км

Неофициальный цифровой рендер нового Dacia Sandero

Dacia готовит масштабное обновление Sandero – самой продаваемой модели B-класса в Европе. Следующее поколение автомобиля, которое ожидается весной 2028 года, получит полностью переработанный дизайн, новый интерьер и расширенную линейку силовых установок, включая первую в истории модели электрическую модификацию. В России, напомним, Sandero ранее продавался под маркой Renault и выпускался на местном заводе, который сейчас принадлежит компании «Москвич».

Ожидается, что новая генерация этого европейского хэтчбека будет построена на той же платформе, что и Renault Clio шестого поколения, представленном годом ранее. Производство планируется организовать в Марокко: его запуск ожидается в апреле, а продажи нового Sandero должны начаться следующим летом.

Внешность автомобиля разработают с учетом обновленного фирменного стиля Dacia. Салон также ждет серьезная переработка. Вместо нынешней архитектуры, скорее всего, появится новая передняя панель с текстурированными поверхностями и прочными угловатыми элементами отделки. От большого количества физических кнопок и переключателей эргономисты компании отказываться, вероятно, не будут, в угоду сохранения практичности своего бестселлера.

Объем багажника нового «Сандеро» может составить примерно 410 литров. По этому показателю новый Sandero должен превзойти Skoda Fabia и Opel Corsa.

Главной технической новостью может стать появление у этой модели полностью электрической версии. Инженеры Dacia адаптируют платформу RGMP для размещения тяговой батареи под полом и электромотора. По предварительным данным, силовой агрегат будет унифицирован с Renault 5 и разовьет 107 л.с. Емкость литий-железо-фосфатной батареи (LFP) составит 44 кВт/ч, а запас хода должен превысить 400 км.

Предполагается, что электрический Sandero будет стоить около 18–19 тысяч евро (эквивалент 1,6 – 1,7 млн рублей). С такой ценой модель сможет напрямую конкурировать с Citroen e-C3 и электрической Fiat Grande Panda.

Изменения затронут и автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Нынешний базовый 1-литровый мотор мощностью 99 л.с. уступит место 1,2-литровому TCe с аналогичной отдачей.

Кроме того, в линейке появится более доступная полногибридная установка, которая должна дополнить или заменить нынешний гибридный вариант с двигателем объемом 1,8 литра. По прогнозу британского журнала Autocar, ее основой станет трехцилиндровый 1,2-литровый TCe мощностью 114 л.с. В дальнейшем этот силовой агрегат может появиться и на других моделях Renault.

Какой окажется цена базовых неэлектрических версий нового Renault Sandero, пока неизвестно.

Недавно Дейли-Мотор сообщал, что Dacia также готовит новый компактный кроссовер для Европы, который будет стоить дешевле Duster.