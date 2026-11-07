OMC Galaxy: японский автодом на базе Toyota Hiace с двухъярусной кроватью и кондиционером

Японская компания OMC Camper представила новый вариант обустройства популярного коммерческого фургона Toyota Hiace. Кемпер Galaxy получил жилой интерьер с несколькими спальными местами, бытовой техникой и отдельной туалетной зоной.

Премьера новинки состоялась на выставке кемперов в Нагое. Заявлено, что Galaxy станет одной из самых продвинутых моделей производителя и будет рассчитана на путешествия с комфортом, приближенным к домашнему.

Toyota Hiace, легший в основу этого кемпера, впервые представили в 1967 году. За несколько десятилетий модель превратилась в одно из наиболее распространенных семейств коммерческих автомобилей Toyota. Пятое поколение появилось в 2004 году и до сих пор остается основой для множества специализированных версий, включая кемперы и экспедиционные автомобили.

Внутреннее пространство автодома OMC Galaxy оформлено с использованием деревянных панелей и белых поверхностей, делая салон визуально светлее и создавая более уютную атмосферу. Основой планировки является двухъярусная кровать, а в жилой зоне предусмотрены стол и кресла для отдыха, приема пищи или работы.

Дополнительное спальное место можно организовать за счет трансформации гостиной. Для этого достаточно сложить стол и убрать кресла: освободившееся пространство превращается в третью кровать. В результате кемпер способен разместить нескольких путешественников без необходимости использовать дополнительную палатку.

За электроснабжение отвечают литий-ионная батарея емкостью 200 А/ч и дополнительный аккумулятор на 105 А/ч. Запаса энергии должно хватать для работы основных бытовых приборов. В оснащение входят микроволновая печь, холодильник объемом 40 литров и кондиционер.

Одной из главных «фишек» кемпера является отдельная туалетная зона в задней части салона. Она отделена от жилого пространства центральной дверной панелью, что обеспечивает дополнительную приватность. Если туалет окажется не нужен во время поездки, помещение можно использовать в качестве кладовой для хранения вещей.

Стоимость нового автодома OMC Galaxy на японском рынке составит 7 миллионов 350 тысяч иен, что эквивалентно сумме в 3,8 млн рублей по текущему курсу.

К слову, это не единственный японский автодом, спроектированный на базе Toyota Hiace. Ранее мы рассказывали о проектах экспедиционного минивэна с палаткой на крыше, диваном-кроватью и мойкой, а также о компактном семейном автодоме на четверых, представленных в «Стране восходящего солнца» этой осенью.