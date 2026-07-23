Dacia готовит новый бюджетный кроссовер: Stepway станет отдельной моделью

Рендер: соцсети

Dacia, по данным французских СМИ, планирует серьезно расширить свою линейку кроссоверов. Сообщается, что Stepway перестанет быть версией Sandero и превратится в самостоятельную модель, которая займет нишу между хэтчбеком и Duster.

Исполнение Stepway впервые появилось в линейке Sandero как версия с увеличенным дорожным просветом, защитным пластиковым обвесом и более внедорожным дизайном. Со временем именно Stepway стала самой востребованной модификацией модели, обеспечивая более половины всех продаж Sandero на ряде европейских рынков.

Недавно стало известно, что Dacia может отказаться от привычной концепции Sandero Stepway. Как сообщает французский журнал L’Auto Journal, румынская марка рассматривает возможность превратить Stepway в полностью самостоятельную модель.

По предварительной информации, новинка выйдет в сегмент компактных кроссоверов B-SUV и займет место между нынешним Sandero и Duster. Таким образом, Dacia получит автомобиль, которого сейчас не хватает в европейской линейке бренда.

Ожидается, что новый Stepway станет прямым конкурентом Toyota Yaris Cross, Jeep Avenger, Renault Captur и других компактных кроссоверов длиной около четырех метров.

По данным французского издания, премьера модели может состояться примерно в 2028 году. Такие сроки связаны с планами Dacia по обновлению модельного ряда – ранее компания уже анонсировала новое поколение электромобиля Spring, дебют которого ожидается в конце 2026 или начале 2027 года.

Сообщается, что новый Stepway построят на платформе RGMP-Small. Автомобиль окажется немного крупнее нынешнего Sandero Stepway, длина которого составляет около 4,1 метра.

Линейка силовых установок, по предварительной информации, окажется достаточно разнообразной. Источники ожидают сохранения фирменной для Dacia версии с заводской газобаллонной системой (LPG). Кроме того, модель может получить гибридную модификацию, а также полностью электрическую версию.

При этом появление обычного бензинового двигателя без электрификации пока не ожидается. Не исключено также, что в гамме появится полноприводная версия 4×4, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.

По информации французской прессы, решение превратить Stepway в самостоятельную модель выглядит вполне логичным. Сейчас именно Sandero Stepway обеспечивает более половины всех продаж семейства Sandero, что говорит о высокой популярности такого формата среди покупателей.

Впрочем, сама Dacia пока не подтверждала планы по запуску новой модели. Потенциальная стартовая цена нового кроссовера, если ему действительно дадут зеленый свет, составит около 18 тысяч евро (порядка 1,6 миллиона рублей по действующему курсу валют).

***

Ранее мы рассказывали о том, что в России начали продавать параллельно импортированные кроссоверы Dacia Bigster. Такие машины в свое время могли лечь в основу удлиненной Lada Niva нового поколения (версия Plus), однако история распорядилась иначе. Цены на них под заказ из Европы сейчас начинаются от 5 миллионов рублей.