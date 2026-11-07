Mitsubishi Delica D:5 Ultimate Gear с увеличенным клиренсом и защитой Raptor показали в деталях на фото

Фото: Automotiverhythms

Внедорожный минивэн Delica D:5 обладает немалым количеством спецверсий, но большая часть из них создана усилиями сторонних производителей. Но недавно такой вариант появился в портфолио самой Mitsubishi. Машина впервые была представлена на Токийском автосалоне в начале этого года, а теперь ее показали вживую в Штатах на выставке SEMA Show, куда японский бренд вернулся после 14-летнего перерыва.

Напомним, Mitsubishi Delica (расшифровывается как Delivery Car или «автомобиль для доставки») впервые появилась в 1968 году как коммерческий автомобиль. Со временем семейство обзавелось пассажирскими версиями и превратилось в линейку минивэнов с внедорожными возможностями.

Фото: Automotiverhythms

Пятое поколение Delica D:5 дебютировало в 2007 году, а его последнее обновление датировано концом прошлого года. Как раз такой автомобиль и лег в основу новой спецверсии Delica D:5 Ultimate Gear, дебютировавшей в США этой осенью.

У машины есть ряд кардинальных отличий от простой «Делики». По сравнению с обычной версией дорожный просвет увеличили на 30 мм, а кузов получил дополнительную защиту для эксплуатации на сложных маршрутах.

Фото: Automotiverhythms

Одной из главных «фишек» модели стала обработка кузова матовым покрытием Raptor темного цвета. Оно предназначено для защиты поверхностей от царапин и механических повреждений. Переднюю, заднюю и боковые части автомобиля дополнили массивными защитными элементами, а нижнюю часть кузова прикрыли специальными пластинами.

Внешность Delica D:5 Ultimate Gear удалось сильно поменять в том числе благодаря внедорожным колесам и вседорожным шинам. На крыше машины были установлены рейлинги и экспедиционный багажник с дополнительной светодиодной подсветкой, к которому ведет задняя лестница, а другие функциональные детали сделали из семейного минивэна аналог вместительного экспедиционного вездехода.

Фото: Automotiverhythms

Внутри старые аналоговые циферблаты заменены 8-дюймовой цифровой приборной панелью. Система автоматического экстренного торможения умеет обнаруживать велосипедистов, добавлены передние и задние парковочные датчики, а система кругового обзора имеет примерно в три раза большее разрешение, чем предыдущая.

Разработчики концепта утверждают, что при сложении задних сидений внутри образуется место для комфортного ночлега для нескольких путешественников.

Технически особая «Делика» ничем не отличается от обычного минивэна. Актуальный вариант этой модели оснащается 2,2-литровым 4-цилиндровым турбодизелем на 143 лошадиные силы, ассистентом для которого выступает восьмискоростной «автомат» и система полного привода S-AWC с распределением крутящего момента.

Несмотря на необычность и потенциал такого проекта, серийного воплощения у него не будет. Инженеры и дизайнеры Mitsubishi сейчас работают над новым поколением Delica, которая должна получить индекс D:6 и дебютировать в ближайшие несколько лет.