Новый Renault Bridger: 5 главных фактов о будущем брутальном компакт-кроссовере французов для развивающихся рынков

Концепт-кар Renault Briger / Изображение: Renault

Компания Renault продолжает расширять свою внедорожную линейку и готовит новый компактный кроссовер Bridger. Серийная версия модели должна выйти на рынок в конце 2027 года, а ее производство организуют на заводе марки в индийском Ченнаи.

Новинка расположится между моделями Kiger и Duster и будет продаваться не только в Индии, но и на других мировых рынках.

В последние годы Renault активно укрепляет позиции в сегменте SUV. После успеха Duster компания делает ставку на расширение внедорожной гаммы, создавая модели для различных рынков и ценовых категорий. Bridger должен стать одной из ключевых новинок Renault во второй половине десятилетия и побороться за покупателей с такими бестселлерами своего сегмента как Hyundai Venue и Suzuki Brezza.

Одной из особенностей Bridger станет его внешность. Концепт-кар, представленный этой весной, получил брутальный и угловатый дизайн, который заметно отличается от других моделей Renault. Высокий дорожный просвет, массивные колесные арки и внедорожный стиль должны подчеркнуть его ориентацию на активный образ жизни.

Концепт-кар Renault Briger / Изображение: Renault

При этом серийная версия, как ожидается, сохранит многие элементы концепта, но позаимствует отдельные дизайнерские решения у нового Renault Duster. Среди них могут оказаться оформление передней части кузова и некоторые стилистические элементы экстерьера.

По предварительным данным, кроссовер предложит один из самых просторных салонов в своем сегменте. Renault заявляет о запасе пространства для ног задних пассажиров на уровне 200 мм. Объем багажника концепта составляет 400 литров, и ожидается, что серийная версия сохранит этот показатель.

Для Bridger также готовят новый бензиновый двигатель. Речь идет о 1,2-литровом четырехцилиндровом турбомоторе, который будет создан на базе 1,3-литрового агрегата TGDi, используемого на Duster. В отличие от него новый двигатель получит систему многоточечного впрыска топлива.

Концепт-кар Renault Briger / Изображение: Renault

Еще одной важной особенностью модели станет универсальная платформа R-GMP. Она позволяет использовать различные типы силовых установок, включая бензиновые, гибридные и полностью электрические.

Благодаря этому в будущем линейка Bridger может пополниться как гибридной версией, так и полноценным электрокаром. В Renault уже заявили, что одним из главных преимуществ модели должна стать высокая топливная экономичность.



Это не единственная интересная новинка Renault, которая появится в ближайшие годы. Сейчас французы работают над новым внедорожным пикапом под названием Niagara, который построят на платформе, аналогичной Duster. Премьера такого автомобиля намечена на 10 сентября.