Новый кроссовер для Европы, который прозвали мини-Duster: как он может выглядеть

Рендер нового мини-кроссовера Dacia

Dacia может расширить линейку за счет компактного кроссовера, который расположится ниже Duster. Предполагается, что модель будет создана на основе Renault Bridger и получит бензиновую, газовую и, возможно, гибридную силовые установки.

На такое развитие событий намекает в одном из своих недавних материалов авторитетный европейский журнал «Auto Plus», показавший, как такой автомобиль может выглядеть на первом рендере и раскрывший о нем первые неофициальные подробности.

Новый кроссовер будет меньше Duster

Основой для будущей модели может стать Renault Bridger, концепт которого был представлен в марте. Renault планирует выпуск этого автомобиля за пределами Евросоюза, однако французский портал допускает появление его версии под маркой Dacia на европейском рынке.

По этой информации, европейская премьера может состояться в начале следующего года. Автомобиль будет иметь длину около 4 метров, то есть окажется примерно на 35 сантиметров короче Duster. В модельной гамме Dacia такой кроссовер сможет занять место между Sandero и Duster.

Возможное появление новой модели также связывают с планами Dacia разделить Sandero и Stepway на самостоятельные продукты. В таком случае компактный кроссовер мог бы стать развитием концепции Stepway.

Предполагаемый дизайн будет сочетать элементы Renault Bridger и актуальный стиль Dacia. Среди характерных деталей – горизонтальный капот, прямые линии кузова, выразительная защитная облицовка, высокая линия поясницы и оформление задней стойки, напоминающее Bigster.

Примечательно, но полноценного внедорожника из новой модели делать не планируют. Отсутствие полного привода ограничит ее возможности на бездорожье, хотя дорожный просвет концепта составляет около 200 мм.

По силовой установке рассматриваются несколько вариантов. В качестве базового может использоваться 1-литровый трехцилиндровый двигатель Sandero. Также упоминаются 100-сильный турбированный TCe и новое поколение двигателя Eco-G на сжиженном газе мощностью 120 л.с. Не исключается и гибридная версия.

Для компактного кузова прогнозируется багажник объемом около 400 литров. При этом система мягкого гибрида пока выглядит менее вероятным вариантом, поскольку ее применение может увеличить стоимость автомобиля.

Ожидаемая цена будущего кроссовера Dacia может составить около 17–18 тысяч евро (при пересчете на российскую валюту по нынешнему курсу примерно 1,7 – 1,8 млн рублей). Точные характеристики, название и сроки выхода модели пока не подтверждены.