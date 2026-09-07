Toyota Land Cruiser FJ проверили на бездорожье

Внедорожник Toyota Land Cruiser FJ на бездорожье

Toyota вывела в продажу новый внедорожник Land Cruiser FJ весной этого года. Из-за высокого спроса машина быстро стала дефицитной, а компании даже пришлось приостановить ее продажи в Японии. Тем не менее местные автомобильные издания получили возможность взять такие автомобили на тест-драйв и проверить их на бездорожье.

Накануне своими выводами о ездовых характеристиках Land Cruiser FJ поделилось японское издание «BestCarWeb». Спойлер: внедорожник оказался даже более маневренным, чем его знаменитый старший брат Land Cruiser 250 (Prado).

Автор заметки в японском онлайн-журнале пишет, что, в отличие от Land Cruiser 250 и 300, у FJ используется подключаемая система полного привода. Для перехода в режим H4 водителю нужно повернуть селектор рядом с рычагом коробки на одно положение вправо. Для более крупных моделей с постоянным полным приводом подобных действий не требуется.

На бездорожье это добавляет управляемости и одновременно дает водителю ощущение подготовки автомобиля к серьезному маршруту.

После включения H4 FJ отправили на трассу с узкими неровными участками, крутыми поворотами и перепадами высоты. Здесь компактные размеры быстро стали одним из главных преимуществ автомобиля. По сравнению с Land Cruiser 250 общая длина FJ меньше на 350 мм, и на тесных участках разница оказалась хорошо заметна. Там, где 250-му приходилось заранее выбирать траекторию на крутом повороте, FJ проходил его значительно свободнее.

Следующим испытанием стал сухой склон с уклоном 25 градусов, покрытый гравием и изрезанный глубокими колеями. Для движения по наиболее сложному участку селектор полного привода переводится в положение L4.

Управление этим режимом оказалось простым: достаточно повернуть переключатель кончиками пальцев. Несмотря на брутальную внешность, FJ не требует от водителя сложных манипуляций с трансмиссией.

На одном из участков правое переднее колесо провалилось в глубокую колею, из-за чего кузов заметно накренился по диагонали. Левая задняя подвеска растянулась, а жесткая задняя ось сохранила контакт правого заднего колеса с поверхностью.

При нажатии на газ левое переднее колесо на короткое время начало пробуксовывать. Система A-TRC, работающая совместно с VSC, притормозила буксующее колесо, после чего тяга восстановилась без необходимости отпускать педаль газа.

У FJ нет передней блокировки дифференциала, однако работа электроники создает эффект, близкий к псевдоблокировке. Это позволяет сохранять движение даже тогда, когда одно из колес теряет сцепление.

На участках с глубокими ступенями и диагональным вывешиванием компактный FJ имеет и обратную сторону своих размеров. По сравнению с Land Cruiser 250 и 300 его короткая колесная база облегчает потерю контакта с покрытием при прохождении крупных неровностей. Зато короткий свес и небольшой радиус поворота позволяют точнее выбирать траекторию и легче маневрировать между препятствиями.

При аккуратном выборе линии движения подвеска продолжает работать гибко, растягиваясь и сжимаясь вслед за рельефом. Это позволяет сохранять контакт колес с поверхностью и проходить неровные участки плавно.

2,7-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель во время испытаний показал достаточную отзывчивость. Недостатка крутящего момента на сложных подъемах тестировщик не отметил.

Отдельно журналисты проверили систему DAC, предназначенную для помощи при движении под уклон. На крутом спуске она позволила FJ двигаться со скоростью всего 1–2 км/ч, автоматически контролируя торможение. Благодаря этому водитель мог сосредоточиться на рулении, не пытаясь одновременно вручную поддерживать минимальную скорость.

Между тем, недавно мы рассказывали, что далеко не все первые владельцы внедорожника Land Cruiser FJ оказались довольны своими машинами. Что конкретно их не устроило – в нашем материале.