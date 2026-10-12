Toyota возвращает в строй купе Celica: что о нем известно

Независимый рендер нового поколения Toyota Celica (2027-2028)

Toyota готовит возможное возвращение Celica. Спортивное купе должно возродиться в ближайшее время, а его выпуск уже фактически подтвержден. Накануне в японских СМИ о нем всплыла новая информация, раскрывшая конкретные детали, касающиеся силового агрегата и трансмиссии.

Toyota Celica дебютировала в 1970 году и выпускалась в семи поколениях. Последнее из них появилось в 1999 году, а производство завершилось в 2006-м. Одной из наиболее известных версий этой модели стала Celica GT-FOUR с турбированным двигателем и полным приводом. Эта модификация участвовала в чемпионате мира по ралли WRC и помогла закрепить за семейством репутацию спортивных автомобилей.

По информации портала Response, Toyota рассматривает для новой Celica 2-литровый рядный четырехцилиндровый турбомотор. Также не исключается вариант с гибридной системой, но окончательное решение, судя по всему, еще не принято.

В качестве основы для силового агрегата может выступить новый двигатель G20E. Toyota испытывает его на экспериментальном GR Yaris M, который отличается от серийного GR Yaris среднемоторной компоновкой. Мотор в нем установлен за водителем, а автомобиль оснащен полным приводом.

Силовой агрегат G20E создается с расчетом на компактность, снижение массы и высокую отдачу. В случае с новой Celica его мощность может достигнуть 400 л. с., но конструкция позволит сделать этот двигатель еще более производительным (за счет увеличения турбонаддува).

С компоновкой автомобиля ясности пока меньше. По одному из сценариев, Celica сохранит переднее расположение двигателя, характерное для прежних поколений. Другая версия предполагает использование среднемоторной схемы, которую Toyota испытывает на GR Yaris M.

В качестве трансмиссии рассматриваются шестиступенчатая механическая коробка передач и восьмиступенчатый «автомат» GR-DAT. Последний уже применяется на моделях GR Yaris и рассчитан на интенсивную эксплуатацию, в том числе в условиях автоспорта. Кроме того, новая Celica может оказаться полноприводной, что позволит разделить ее роль в линейке моделей бренда с купе GR86.

Как будет выглядеть машина, пока неизвестно, но в сети уже появились первые рендерные изображения, демонстрирующие низкое купе с узкими светодиодными фарами, крупным воздухозаборником в переднем бампере и расширенными колесными арками. На капоте предусмотрен дополнительный канал для отвода воздуха, а заднюю часть дополняет большое антикрыло.

Премьера возрожденной Toyota Celica, по слухам, запланирована на период с 2027 по 2028 год.