Новую мощную Toyota GR Celica c 4WD могут показать уже через несколько месяцев

Неофициальное изображение новой Toyota GR Celica 2027

Компания Toyota определилась с датой премьеры новой генерации своего легендарного спортивного купе Celica. Машина, разработкой которой занимается ателье Gazoo Racing, может справить дебют уже через несколько месяцев.

Toyota Celica дебютировала в 1970 году и за время выпуска сменила семь поколений. Модель получила известность не только как спортивное купе, но и благодаря выступлениям в ралли. Производство последнего, седьмого поколения завершилось в апреле 2006 года. Уже известно, что машина вернется в строй, но до сих пор не была названа даже предварительная дата премьеры такого автомобиля.

По информации японского инсайдерского издания BestCarWeb, новая Toyota GR Celica (ожидается, что машину назовут именно так), справит дебют в начале следующего года. Машину могут показать в январе 2027-го на выставке Tokyo Auto Salon.

Подробностей о новинке пока практически нет. Причем даже неофициальных. Ходят слухи, что 2-дверный автомобиль будет оснащен 2-литровым турбированным мотором G20E, связку которому составит система полного привода 4WD.

Новый четырехцилиндровый агрегат возрожденной Celica создается для применения как в дорожных автомобилях, так и в гоночной технике. Его уже сравнивают с легендарным 2JZ, известным по спортивным моделям Toyota.

Отдача G20E будет зависеть от конкретной версии. Для наиболее мощного дорожного исполнения рассматривается показатель около 400 л.с., тогда как гоночные модификации, по слухам, смогут выдавать более 600 л.с.

Производство Toyota GR Celica наладят в течение 2027 года. Сколько будет стоить автомобиль пока неизвестно, но следом за ним может также дебютировать еще одно знаменитое купе компании – Supra новой генерации, которая, по предварительным данным, на этот раз будет создаваться без участия BMW.