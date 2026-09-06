Новый мини-внедорожник Toyota Land Cruiser FJ получил неоднозначные оценки первых владельцев

Внедорожник Toyota Land Cruiser FJ 2026 на презентации в мае

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ только недавно вышел на рынок, вызвав ажиотажный спрос в той же Японии. Однако, как показал опыт первых владельцев этого автомобиля, машина оказалась далеко не идеальной. Местный портал «Carview.Yahoo» собрал все неоднозначные отзывы об этой модели от ее новоиспеченных обладателей. И среди них оказалось немало интересных мнений.

Покупатели в целом положительно оценивают дизайн и комфорт езды, а цена в 4,5 миллиона иен для некоторых стала одним из главных аргументов в пользу автомобиля. Возможность получить Land Cruiser примерно за такую сумму воспринимается как неплохое предпложение на сегодняшнем рынке.

Одной из важных особенностей FJ являются размеры. Общая длина автомобиля составляет около 4,5 метра, благодаря чему он сохраняет более удобный формат для повседневной эксплуатации. Машина сочетает компактный кузов с прочностью и внедорожными возможностями, которые покупатели связывают с семейством Land Cruiser.

Однако по динамике единого мнения нет. Часть владельцев отмечает хорошую устойчивость автомобиля, тогда как другие критикуют разгон из-за 2,7-литрового атмосферного четырехцилиндрового двигателя. Его отдача составляет 163 л.с. и 246 Нм, и для некоторых покупателей этого оказалось недостаточно.

Противоречивые оценки получила и практичность. Одни владельцы считают, что загружать багаж в FJ проще, чем в обычный внедорожник. Другие отмечают, что автомобиль вполне удобен при использовании в формате двухместного, но при пяти пассажирах задняя часть салона и багажное отделение становятся тесными.

Расход топлива также не стал сильной стороной модели. В цикле WLTC Land Cruiser FJ демонстрирует цифру в 8,7 л/100 км, а средняя оценка этого параметра составила 2,8 балла из 5. Тем не менее, часть владельцев не считает показатель неожиданным, поскольку изначально не ждала от внедорожника высокой экономичности.

Основные споры разгорелись вокруг внешности. Некоторые владельцы посчитали, что соотношение длины, ширины и высоты кузова выглядит неудачно. Другие покупатели, напротив, высоко оценили дизайн и отмечали, что приобрели автомобиль прежде всего ради компактного формата и характера Land Cruiser.

Отдельно критиковалось решение отказаться от круглых фар, которые характерны для некоторых представителей семейства. Впрочем, при анонсе машины было заявлено, что круглые фары в дальнейшем будут доступны в качестве опции.

Разницу во мнениях относительно внешности можно объяснить и разными ожиданиями от автомобиля. Предыдущие Land Cruiser отличались более квадратными пропорциями и горизонтальной формой кузова, ориентированной на функциональность при движении по неровной местности. FJ также получил угловатый дизайн, однако его более короткий кузов формирует другие пропорции, которые многим пришлись не по нраву.

Напомним, с недавних пор такие внедорожники поставляют в России по предзаказу. Серые автосалоны готовы привезти их в страну по параллельному импорту. На сегодняшний день самым доступным предложением Toyota Land Cruiser FJ в РФ (согласно объявлениям на популярных классифайдах) является цена в 6,15 млн рублей. Для сравнения, в той же Японии такие внедорожники стоят от 4,5 млн иен или от 2,5 млн рублей по нынешнему курсу.

Ранее также стало известно, что прием заказов на новые Toyota LC FJ возобновят в Японии не раньше 2027 года.